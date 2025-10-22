Intermodalitat, IA i nous combustibles, les claus d'una mobilitat turística sostenible
El Comissionat de la Generalitat per al Traspàs de Rodalies, Pere Macias, reclama un esforç inversor en ferrocarrils en el proper quart de segle
Intermodalitat, nous combustibles i Intel·ligència Artificial (IA) són les claus principals per assolir una mobilitat turística sostenible que ahir es van posar sobre la taula en la vuitena edició del fòrum BTM, celebrat a Lloret de Mar. La cita, organitzada per la Fundació Guitart i l’Agència EFE, va comptar amb ponents de primer ordre, que s’han implicat per concretar propostes i solucions per descarbonitzar el transport de viatgers.
Un d’aquests participants va ser el Comissionat de la Generalitat per al Traspàs Integral de Rodalies, Pere Macias, que va posat el focus en el «repte ferroviari». Macias va explicar que els quilòmetres de via a Catalunya han crescut un 32% en el que portem de segle amb un cost de 30.000 milions d’euros.
Segons la seva opinió, caldria «ser capaços d’una inversió similar» en el proper quart de segle en partir «d’un aforisme que diu que, al segle XXI, torna l’era del ferrocarril».
La cap de divisió de creuers del port de Barcelona, Mar Gómez, també va parlar de solucions al seu àmbit com el moll adossat que reunirà totes les terminals i que serà «l’inici d’una nova estratègia en la sostenibilitat ambiental, social i econòmica».
Gómez va fer al·lusió igualment als carburants i ha precisat que el 20% dels creuers que van arribar l’any passat a la capital catalana van utilitzar gas natural liquat.
En aquesta mateixa taula, el director de l’àrea de Mobilitat del RACC, Cristian Bardají, i la gerent de Lloret Turisme, Elizabeth Keegan, van coincidir en la importància de monitorar els fluxos de visitants.
Anteriorment a aquest col·loqui n’hi va haver un altre amb responsables de sostenibilitat de l’aerolínia Vueling i de Renfe, Santiago Lopezbarrena i Adrián Fernández, que van aportar vies de solució que passen pel combustible SAF i la intermodalitat.
Lopezbarrena va subratllar que «descarbonitzar té un cost i els passatgers són sensibles als costos», per la qual cosa va apuntar que «queda camí» per davant en tot aquest procés.
Per la seva banda, Adrián Fernández va presumir de mitjà de transport que en l’actualitat pràcticament frega el repte de no tenir empremta de carboni.
Les solucions aportades per Fernández passen per la desestacionalització, «perquè no hi ha res pitjor per a la sostenibilitat que haver d’atendre puntes de demanda i disposar de trens buits la resta de l’any», per l’accés a la petjada de carboni de cada ruta com a incentiu per a l’usuari i per la fiscalitat verda.
Una altra de les taules va reunir un altre responsable vinculat al negoci ferroviari, en aquest cas el director d’Estratègia i Sostenibilitat d’Iryo, Guillermo Castrillo, amb un representant d’empresa de transport per carretera com és el director general d’Autocars Julià, Xavier Valls, i la gerent regional de vendes per a Espanya de Royal Caribbean, Mar Gómez.
La clau per a tots ells passa igualment per la intermodalitat que permeti a qualsevol turista que tots els desplaçaments del seu viatge s’integrin en el transport públic.
La tecnologia és una altra de les claus que van citat per avançar en matèria de sostenibilitat, especialment Valls amb l’electrificació dels autocars i Gómez amb la implementació de carburants alternatius.
La inauguració de la jornada va correspondre al ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu, després de la benvinguda dels organitzadors, Cristina Cabañas i Leandro Lamor, presidenta de la Fundació Guitart i director d’Informació d’EFE, respectivament.
Hereu va assenyalar que «parlar de turisme sense parlar de sostenibilitat seria quedar-se a mitges» i que Espanya ha començat a recórrer un camí «que no té marxa enrere».
Altres autoritats que van intervenir al BTM van ser el secretari de Mobilitat de la Generalitat, Manel Nadal, que va defensar la connexió entre infraestructures i la millora de les existents, i l’alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas.
El BTM va comptar com a conferenciant amb la directora executiva d’ONU Turisme, Natalia Bayona, que va brindar protagonisme a la intel·ligència artificial, l’empresa emergent InSale ha estat la premiada per la seva tasca per convertir la navegació en un acte regeneratiu, i el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, va ser l’encarregat de clausurar aquest fòrum.n
- Pateix un ictus ingressada al Trueta i no li detecten fins al cap de tres dies
- Núria Esponellà: 'Durant el tractament em vaig instal·lar en una càmper al costat del Trueta
- Posar un cartell d'alarma sense tenir el servei contractat pot acabar amb una copiosa multa
- El Bell-lloc i Les Alzines eren partidaris d'una privatització progressiva, que permetés els alumnes acabar l'etapa
- «No sé menjar bevent aigua, prefereixo no beure res»
- La capital europea més infravalorada és també la més barata per a un viatge de tardor: vols i allotjament per poc més de 20 euros
- Ensurt al centre de Girona per l'incendi d'una furgoneta
- D’estudiar Batxillerat al Bell-lloc a jugar un Mundial al Marroc