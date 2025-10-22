Junts demana la dimissió del conseller Ordeig per "la mala gestió" de la crisi de la dermatosi nodular
La diputada Jeannine Abella acusa el titular d’Agricultura de falta de previsió i assegura que el fons anunciat pel Govern “no cobreix les pèrdues dels ramaders”
Junts ha reclamat la dimissió del conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, per la seva gestió de la crisi de la dermatosi nodular contagiosa que afecta diverses explotacions ramaderes del país. “La situació és molt greu. Davant de la falta de previsió i gestió, com a màxim responsable del departament, només té un camí: conseller, dimiteixi”, ha afirmat la diputada de Junts Jeannine Abella.
Abella ha lamentat "la manca de reacció" del departament després del primer cas positiu declarat el 3 d’octubre i ha criticat “la pèrdua de temps abans de presentar un pla de vacunació per a tot Catalunya”. Segons ha assenyalat, “dinou dies després i encara no s’ha vacunat el 100% dels animals del primer focus, però mentrestant vostè fa bandera de la velocitat amb què es vacuna”. La diputada també ha posat en dubte la suficiència de la partida de quatre milions d’euros del fons de contingència anunciada pel Govern per a la campanya de vacunació. “Els números es fan ràpidament: 3.000 animals sacrificats a dia d’avui a 2.000 euros de mitjana són 6 milions. De moment ja li’n falten dos. Així que deixi de vendre fum”, ha declarat.
Abella ha expressat el suport del partit a les explotacions ramaderes que han patit un buit sanitari i ha lamentat el que considera “bones paraules i males gestions” per part del conseller. Segons ha dit, la crisi “suma 17 granges buides i gairebé 3.000 caps de bestiar sacrificats”.
