L'acusat del crim de Campdevànol demana tornar a declarar al judici i ara reconeix els fets
Els forenses diuen que la víctima va tenir una mort "lenta i dolorosa" i descarten que el processat tingui un trastorn
L'acusat d'assassinar i agredir sexualment amb una "perversitat extraordinària" la parella a Campdevànol (Ripollès) el setembre del 2022 ha demanat tornar a declarar al judici, que es fa amb jurat popular a l'Audiència de Girona. Ho ha fet aquest dimecres i aquest cop sí que ha reconegut els fets. En la primera declaració, divendres, només va admetre que l'havia colpejat, però va dir que "mai" havia tingut un ganivet a les mans, negant ser l'autor de les punyalades que la víctima tenia als genitals. Aquesta tarda pràcticament s'ha limitat a contestar "sí" a les preguntes del seu advocat i ha admès que la va matar. Els forenses han dit que la víctima va tenir una mort "lenta i dolorosa" i descarten que el processat tingui un trastorn.
A partir de l'article 400 de la Llei d'enjudiciament criminal que recull que "el processat podrà declarar tants cops com vulgui", l'acusat del crim de Campdevànol s'ha tornat a asseure davant del jurat popular per donar la seva versió. Ha respost només a les preguntes del seu advocat i aquest cop sí que ha reconegut els fets i ha subscrit "íntegrament" l'escrit de conclusions provisionals de la defensa, que admet els fets, però al·lega que el processat estava intoxicat pel consum de drogues.
La declaració s'ha allargat poc més d'un minut i mig i l'acusat s'ha limitat a respondre "sí" a la majoria de les preguntes del seu lletrat. Divendres, durant la declaració a l'inici del judici, l'acusat només va admetre que va colpejar la víctima: "Jo l'únic que vaig fer va ser colpejar-la, però no vaig tenir un ganivet a les meves mans". Es desvinculava així de les ferides per arma blanca que la víctima tenia als genitals. L'acusat va dir que tenia "llacunes" d'aquella nit perquè anava "bastant drogat" però va reiterar que no va atacar la víctima amb un ganivet.
Aquest dimecres, quan el seu advocat li ha preguntat si la nit del 20 al 21 de setembre del 2022 va tenir una discussió per gelosia amb la seva parella i si la va agredir i colpejar "amb les mans, els peus i amb alguns objectes", ha respost "peus i mans que recordi i objectes no, però sí". També ha dit que va ser ell qui va "provocar la mort" a la seva parella, una jove de 21 anys. El processat ha al·legat que és policonsumidor de drogues.
Mort "lenta i dolorosa"
Abans de l'acusat, han declarat els forenses que van fer l'autòpsia a la víctima i els perits que han avaluat l'estat mental del processat.
Els forenses han detallat que la noia va tenir una mort "lenta i dolorosa" perquè tenia multitud de ferides arreu del cos (fractures, contusions, cremades i lesions per arma blanca). L'autòpsia va concloure que la noia va morir a conseqüència d'un xoc traumàtic, pel conjunt de les lesions: "Totes són doloroses, però no n'hi ha cap que sigui mortal de necessitat".
Les forenses que han avaluat l'acusat han conclòs que no pateix cap trastorn mental i que, tot i que està acreditat que era consumidor de drogues, tampoc hi ha cap evidència que acrediti que en el moment dels fets patia alguna intoxicació. De fet, han exposat que l'anàlisi de les mostres de sang i orina van detectar cocaïna i MDMA però no en quantitats elevades.
Sí que han dit que l'acusat té trets de la personalitat característics del Clúster B, i en destaquen sobretot ser extrapunitiu (posar les culpes a altres persones i no admetre la seva responsabilitat), poca tolerància a la frustració o ser impulsiu, però han resolt que això no afectava les seves capacitats de control en el moment dels fets.
El judici continuarà demà a l'Audiència de Girona amb el tràmit de conclusions i els informes. És previst que el magistrat-president entregui l'objecte del veredicte al jurat popular a la tarda, que es retirarà a deliberar.
L'acusat s'enfronta a presó permanent revisable per assassinat i una pena de 18 anys més per agressió sexual i maltractament habitual.
