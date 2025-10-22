Les denúncies per violència masclista es mantenen a Girona malgrat una lleu baixada de víctimes el segon trimestre
Una de cada tres ordres de protecció es rebutja als jutjats gironins
La província de Girona ha registrat 622 dones víctimes de violència masclista durant el segon trimestre de l'any, una lleu reducció del 4,2% respecte als 649 casos del mateix període de 2024. Les víctimes espanyoles han baixat un 5,3% (de 361 a 342), mentre que les estrangeres han disminuït un 2,8% (de 288 a 280).
Per contra, les denúncies rebudes gairebé es mantenen, amb 687 denúncies aquest any, només cinc menys que el 2024 (-0,7%). En canvi, les que provenen d'atestats policials descendeixen un 12,6%, passant de 604 a 528.
Pel que fa a la dispensa de declarar de les víctimes de violència masclista, els casos pugen un 5,8% es passa de 86 a 91 casos.
Els jutjats gironins també van tramitar 145 ordres de protecció durant aquest període, de les quals 94 van ser adoptades i 51 denegades. Això representa que es van rebutjar el 35,2 % de les sol·licituds resoltes, és a dir, una de cada tres ordres. En comparació amb el mateix període de 2024, la xifra mostra una tendència positiva. L’any anterior s’havien tramitat 136 ordres, de les quals 73 es van adoptar i 63 es van denegar, fet que suposava un 46,3 % de denegacions.
En total, es van dictar 119 mesures judicials cautelars, un 36,7% menys que l’any anterior (188 mesures). Les mesures penals van passar de 145 a 91 (-37,2%). Cal destacar que les més freqüents segueixen essent les ordres d’allunyament (25) i prohibicions de comunicació amb la víctima (48). Cal destacar que les suspensions de tinença o ús d’armes van augmentar un 75% (de 4 a 7 casos).
Les mesures civils, que inclouen custòdia i atribució d’habitatge, van disminuir un 34,9% (de 43 a 28), amb estabilitat en la suspensió del règim de visites (12 casos).
En paral·lel, els condemnats per violència masclista van disminuir un 18,2%, passant de 55 a 45 d'acusats de maltractaments. La reducció es produeix tant en condemnats espanyols -19- (-20,8%) com estrangers -15- (-21,1%), segons les dades del Consell General del Poder Judicial.
Tendència diferent a l'Estat
En contrast amb la lleugera baixada de víctimes i la pràcticament estabilitat de denúncies a Girona, la tendència en l'àmbit estatal és diferent. Durant el segon trimestre de 2025, els jutjats de violència sobre la dona a Espanya van rebre 51.897 denúncies, un augment del 2,69% respecte al mateix període de 2024, i van atendre 47.710 víctimes (+3,41%). Al voltant de l'11,6% de les dones es van acollir a la dispensa de declarar contra l’agressor.
A escala judicial, els jutjats van tramitar 12.661 sol·licituds d’ordres de protecció, de les quals se’n van adoptar 8.571, un 67,7% del total, mantenint pràcticament la mateixa proporció que l’any anterior.
