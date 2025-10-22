La Molina encara la fase final de la rehabilitació del Niu de l’Àliga, el refugi guardat més alt del Pirineu Oriental
L’actuació inclou la construcció d’una sala polivalent connectada amb el restaurant i una terrassa, entre d’altres
L’estació de muntanya de La Molina afronta la fase final de les obres de rehabilitació del conjunt d’edificis i instal·lacions del Niu de l’Àliga. L’actuació consisteix en l’adequació del refugi, l’habilitació de les cobertes per a la construcció d’una àmplia terrassa, nous banys públics, la construcció d’una sala polivalent i la reordenació dels accessos. Els nous edificis segueixen l’esquema de rusc d’abelles hexagonal original, adaptant-se als nivells del terreny. Situat al cim de la Tosa, dins del terme municipal de Bagà (Berguedà), a 2.537 metres, el Niu de l’Àliga és el refugi guardat més alt del Pirineu Oriental. L’actuació, amb una inversió de 2,2 milions d’euros, està previst que acabi abans de final d’any.
El president de Ferrocarrils, Carles Ruiz Novella, ha explicat aquest dimecres, durant la reunió de la Comissió Assessora de La Molina, que l’actuació al Niu de l’Àliga “és una rehabilitació singular de l’edifici accessible més alt de Catalunya, situat en un enclavament privilegiat”. L’equipament estava format per dos edificis diferenciats i connectats entre ells: l’hangar de planta rectangular i el refugi-restaurant. De forma annexa, es trobava l’estació d’arribada del telecabina de La Molina, que és el punt d’arribada principal de les persones usuàries i que disposa d’una entrada a la zona sud-est independent pel refugi.
Ara, l’actuació consisteix en l’adequació del refugi en planta. Aquesta s’ha dissenyat amb criteris d’edificació sostenible i autosuficient, amb la implantació d’elements de captació solar per escalfar les habitacions aprofitant la bona orientació de l’edifici. Es passa de 30 a 72 llits.
A banda, s’habilitarà la superfície de les noves cobertes del refugi per convertir-les en espai de terrassa del bar i restaurant, tant per a l’estiu com per a l’hivern. També es reubicarà el magatzem i els serveis bàsics, construcció d’uns nous banys públics, una nova estació transformadora i un nou accés des de la zona de Masella.
Les obres també inclouen una reordenació dels accessos des de l’estació superior del telecabina, amb la construcció d’una nova zona coberta i protegida de la meteorologia per a millorar l’accessibilitat i el confort de les persones usuàries en el moment que arribin a aquest indret tan singular. Finalment, s’ampliarà la superfície de captació d’aigua en coberta i terrasses, per a la posterior reutilització dels diferents dipòsits pluvials existents.
Amb totes aquestes actuacions, es millorarà el flux de visitants des de l’estació superior del telecabina fins a l’edifici del Niu; s’adequarà part de l’interior i l’exterior, amb la demolició del porxo d’arribada del telecabina i l’hangar; s’adequarà l’exterior per ampliar l’espai de terrasses i refugi, i s’adaptaran els recorreguts d’accés a les persones amb mobilitat reduïda. També es guanyarà un espai semi exterior, tipus hivernacle, per recollir la sortida d’usuaris del telecabina, i com a mesura de protecció a la climatologia del lloc.
L’estiu passat es va iniciar la primera fase de la rehabilitació, amb una inversió de 942.000 euros, que va consistir amb la renovació de les unitats de restauració, la construcció d’una nova cuina gastronòmica i la construcció d’una nova unitat de restauració ràpida per donar servei a excursionistes i esquiadors. La finalització de tot el projecte suposarà no només la modernització del refugi sinó també consolidar el Niu de l’Àliga com a referent del turisme sostenible als Pirineus.
- Pateix un ictus ingressada al Trueta i no li detecten fins al cap de tres dies
- Posar un cartell d'alarma sense tenir el servei contractat pot acabar amb una copiosa multa
- El Burger King de Banyoles sorprèn amb la persiana abaixada
- Arresten 'in fraganti' a Girona un home de 64 anys acusat de tres agressions sexuals a noies dins el bus
- “Si la vetlladora s'hagués presentat, el meu fill no s’hauria trencat el braç a l'escola fent un salt mortal”
- Aquesta moneda del Mundial del 82 es converteix en un tresor: pot arribar als 35.000 euros
- D’estudiar Batxillerat al Bell-lloc a jugar un Mundial al Marroc
- Jordi Tarrés: 'M'han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m'hauria imaginat veure'm així