Ripoll renova un Consistori Infantil majoritàriament femení

Maria Murgou, de l’escola Vedruna, és la nova alcaldessa

El Consistori Infantil de Ripoll format per alumnes de sisè de primària de cadascuna de les escoles del municipi

Ripoll

El Consistori Infantil de Ripoll format per alumnes de sisè de primària de cadascuna de les escoles del municipi, va renovar-se dilluns amb la tria de Maria Murgou de l’escola Vedruna, com a nova alcaldessa. El nou equip que té incidència en el consistori sènior, està format gairebé íntegrament per noies, excepte el regidor Gerard Morales, també de la Vedruna. La resta de regidors són Júlia Martínez i Núria Pérez de l’escola Joan Maragall, Noa González i Ainara Garcia dels Salesians, i Sara Mileth i Perla Mendoza del col·legi Tomàs Raguer. Durant el curs se celebraran quatre plens, però es trobaran regularment els dilluns per consensuar de forma col·legiada les accions a executar.

