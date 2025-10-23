Les acusacions mantenen la petició de presó permanent revisable per a l'acusat d'assassinar la parella a Campdevànol
El processat fa servir l'últim torn de paraula per demanar perdó: "He destrossat dues famílies"
El fiscal i l'acusació particular mantenen la petició de presó permanent revisable per a l'acusat d'assassinar la parella a Campdevànol (Ripollès) entre el 20 i el 21 de setembre del 2022 i sostenen que va cometre un crim "atroç": "Va descarregar de manera brutal la seva gelosia i les seves frustracions contra la víctima". També sol·liciten 18 anys més per agressió sexual i maltractament habitual. La defensa reconeix els fets, però al·lega que l'acusat tenia "anul·lades" les capacitats de control pel consum de drogues i que era toxicòman de llarga durada. El processat ha fet servir l'últim torn de paraula per demanar perdó. "He destrossat dues famílies", ha dit en relació amb la de la víctima i amb la seva.
"És curt", ha dit l'acusat abans de fer ús del dret a l'última paraula. És el darrer cop que pot parlar al judici, just abans que el magistrat-president entregui l'objecte del veredicte al jurat popular i que es retiri a deliberar. El processat ha demanat disculpes: "Demanar perdó, encara que no me l'acceptin, a les famílies tant de la víctima com a la meva perquè he destrossat dues famílies". "Demanar perdó i que ho sento molt i tant de bo no hagués passat això", ha afegit.
El fiscal Enrique Barata i l'acusació particular, encapçalada pel lletrat Jordi Coma, mantenen la petició de presó permanent revisable per l'assassinat i 18 anys més de condemna per agressió sexual i maltractament habitual.
Segons les acusacions, entre la tarda del 19 de setembre i fins al matí del 21 de setembre del 2022, l'acusat va començar a colpejar "de manera brutal i repetida" la seva parella, sense que la noia tingués cap possibilitat de defensar-se. La va agredir "per tot el cos", atacant-la a cops de puny, amb objectes, abrasants o compressions cervicals.
"En un moment determinat, la víctima va observar amb pànic com l'acusat tornava de la cuina amb un ganivet, navalla o arma blanca similar i, dirigint-se cap a ella, li va propinar salvatgement dues ganivetades a l'interior de la vagina", relata el fiscal. Aquest atac, sumat a la pallissa que li havia clavat, van causar la mort per xoc politraumàtic, xoc neurogènic i xoc hipovolèmic. La investigació i les declaracions al judici situen la mort la matinada del 21 de setembre.
Després del tràmit de conclusions i durant els informes, el fiscal ha remarcat al jurat popular que, en els 26 anys que porta de trajectòria professional, "mai" havia hagut de descriure tantes lesions en un escrit d'acusació. "Són deu pàgines", ha dit Barata que ha assenyalat que ni tan sols els forenses van ser capaços de comptabilitzar-les totes i van haver de descriure les ferides per àrees del cos, distribuint-les en 67 zones.
"Va ser un delicte atroç, brutal i hi ha proves sobrades. No hi ha cap dubte raonable sobre l'autoria de l'acusat i no va tenir cap compassió cap a la víctima", ha exposat. El ministeri fiscal d'un delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament amb agreujants de gènere i parentiu: "L'acusat, de manera prolongada en el temps, va colpejar repetidament a diferents parts del cos, va cremar, ferir, pressionar i apunyalar brutalment la seva parella i víctima amb la intenció d'acabar amb la seva vida i fer-la patir prèviament, però també amb intenció de demostrar-li de manera violenta i cruelment el control i superioritat que exercia cap a ella com a dona i parella relegada a un pla subordinat sota la seva dominació".
L'advocat de la família de la víctima s'ha adherit a l'escrit de conclusions definitives del fiscal. Jordi Coma també ha retret l'actitud del processat al llarg del procediment, perquè en cap moment ha reconegut els fets fins que, finalment, aquest dimecres a la tarda ha demanat tornar a declarar per admetre els delictes. Ho ha fet, segons el lletrat, quan ja ha vist que no tenia "cap sortida" i que els proves contra ell eren contundents.
L'acusació particular ho ha descrit com a "acarnissament processal" i argumenta que ha augmentat "cruelment i deliberadament el patiment" de la família de la víctima, que ha seguit el judici a l'Audiència de Girona i que fins al final no han obtingut el reconeixement dels fets. En aquesta línia, assenyala que fins llavors ha esgrimit diverses coartades i fins i tot ha intentat atribuir el crim a una tercera persona: "No és cruel això?". De fet, el primer dia del judici va admetre que va colpejar la víctima, però es va desentendre de la resta d'agressions, incloses les ganivetades.
L'advocat de la defensa, Fernando Oriente, ha subratllat que, tot i que ho va fer in extremis dimecres a la tarda, ha acabat fent una "confessió tardana" que creu que el jurat hauria de tenir en compte. Ha dedicat bona part de l'informe a intentar justificar que els fets estan lligats amb la relació "autodestructiva" que tenien l'acusat i la víctima, una noia de 21 anys, per culpa de les drogues.
Per això, argüeix que, a l'hora de perpetrar el crim, l'acusat tenia les capacitats "anul·lades o greument afectades" per les drogues i també inclou com a circumstància atenuant que té acreditat un llarg historial de toxicomania.
La defensa considera que l'acusat va patir un brot psicòtic i va perdre el contacte amb la realitat per la ingesta de tòxics, tot i que els forenses van dir al judici que no pateix cap trastorn mental i que l'anàlisi de les mostres d'orina i sang que li van prendre quan estava detingut no reflecteixen un consum abusiu. Els perits van assenyalar que hi havia presència de cocaïna i MDMA però no en quantitats elevades.
El judici, que es fa a la secció quarta de l'Audiència de Girona, enfila la recta final. És previst que el magistrat-president entregui l'objecte del veredicte al jurat popular aquest dijous a la tarda i que es retiri a deliberar fins a arribar a una decisió.
