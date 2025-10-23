Banyoles presenta un Pla de Barris per "connectar" la Farga, la Canaleta i el sector est del Barri Vell amb el centre de la ciutat
L'Ajuntament inclou la construcció de la nova biblioteca o la reforma de la cooperativa en un espai per a associacions com a principals inversions
L’Ajuntament de Banyoles ha presentat aquest matí el projecte ‘Connectem Banyoles’ en el marc del Pla de Barris de la Generalitat de Catalunya, que té com a objectiu enfortir els barris i cohesionar la ciutat amb un total de 54 accions transversals i un pressupost de 25 milions d’euros, que girarà sobre tres grans eixos: urbanisme, acció social i transformació ecològica.
Es tracta d'un treball compartit entre administració, entitats i ciutadania, que vol avançar cap a un model urbà més sostenible, inclusiu i equilibrat, pivotant Banyoles cap a l’est i connectant les persones amb el seu entorn i amb la ciutat que comparteixen.
El primer tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme i Habitatge, Jordi Congost, ha destacat que “aquest projecte és un procés que recull anys de feina i aprenentatge, i un compromís amb el futur d’una ciutat que vol ser més amable, equitativa i resilient”. Congost també ha afegit que “conjuntament amb els tècnics treballem amb la convicció que aquesta transformació només té sentit si millora la vida de les persones i si reforça els vincles entre els barris i el conjunt de la ciutat. Per això parlem d’un projecte que té una mirada de ciutat a través de l’actuació en tres barris del municipi”.
Amb tot, el projecte vol resoldre la desconnexió d’alguns barris que presenten problemàtiques socials no resoltes, equipaments insuficients i amb nivells baixos d’accessibilitat, salubritat i seguretat. En aquesta línia Congost ha apuntat que “ho farem de manera transversal, des dels àmbits urbanístic, mediambiental i social”.
Un recorregut que transformi la ciutat
El projecte, que contempla millorar i connectar els barris de Canaleta, Barri Vell Est (sota monestir) i La Farga, ho farà partint de dos equipaments, de l’institut Josep Brugulat al pavelló de La Farga, passant pel Barri Vell Est, on s’hi ubicarà un dels futurs equipaments més emblemàtics de la ciutat: La Cooperativa, que acollirà l’Oficina del Pla de Barris. En un entorn ple d’història, aquest espai esdevindrà un contenidor d’activitat, de vida associativa i de comunitat.
La transformació integral de Canaleta, des de l’eficiència energètica dels edificis fins a la renovació dels serveis i l’espai públic, vol posar les persones al centre. Els vehicles cediran espai als vianants i infants, i el barri, nascut als anys 70, es convertirà en un ecobarri referent, amb entorns verds, zones de trobada, equipaments esportius i un nou parc de Canaleta que donarà vida al conjunt.
La Farga i la connexió amb la ciutat
El barri de la Farga, una zona que concentra una part important de les necessitats socials de la ciutat, amb l’índex socioeconòmic més baix de Banyoles, és també un dels espais amb més necessitat de transformació i millora. La regidora de Serveis Socials, Acció Comunitària, Polítiques d’Igualtat i Salut, Ester Busquets, ha remarcat que “amb l'actual Pla de Barris, no només estem abordant les necessitats del barri de la Farga, sinó que també promovem la convivència i la col·laboració entre els diferents barris de la ciutat" i ha assenyalat que "aquest pla pretén enfortir el teixit social i associatiu, establint vincles més forts entre les persones i creant espais comuns que afavoreixin el desenvolupament de noves dinàmiques socials." Busquets també ha apuntat que "els projectes enfocats en la parentalitat positiva, l'educació fora de l'escola, la no discriminació o el civisme són elements clau per aconseguir una Banyoles més cohesionada".
En paral·lel, la gestió urbanística que s’hi farà promourà habitatge social de qualitat. La transformació es completarà amb la millora del pavelló de la Farga, que incorporarà un nou espai cobert per a activitats lúdiques, esportives i comunitàries. Serà un refugi climàtic i un centre de convivència, amb cobertes preparades per acollir comunitats energètiques que donin servei a les associacions de veïns.
El recorregut que es contempla al projecte ‘Connectem Banyoles’, seguint el traçat dels recs, un dels elements més identitaris de Banyoles, combina urbanisme i medi ambient amb un fort impacte social i econòmic. A través d’accions transversals com el suport a l’emprenedoria col·lectiva, la dinamització comunitària, la promoció de la salut, la gestió sostenible dels residus, la preservació i posada en valor de les hortes i, molt especialment, amb projectes que impulsen l’educació i la igualtat d’oportunitats, Banyoles referma la seva vocació de ser una ciutat cohesionada, inclusiva i amb mirada de futur.
Pla de Barris i Viles de Catalunya
El Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029 és una prioritat estratègica, recollida al Pla de Govern 2024-2027 en l’àmbit de la cohesió social i l’equitat territorial. A través d’aquest programa, la Generalitat de Catalunya treballa de manera conjunta amb els ajuntaments de cada poble i ciutat, amb la finalitat de reduir les desigualtats territorials i socials, millorar les condicions de vida i garantir l’accés equitatiu a serveis bàsics, així com enfortir les comunitats amb la participació activa.
