Banyoles suspèn la 47a edició de la Fira de Sant Martirià pel focus de dermatosi nodular
La cita, que s’havia de celebrar del 14 al 16 de novembre, programava la mostra del cavall i l’ase català i la de races autòctones dels Països Catalans
Banyoles ha suspès la 47a edició de la Fira de Sant Martirià pel focus de dermatosi nodular contagiosa detectat en diverses granges de l’Alt Empordà. El certamen s’havia de celebrar del 14 al 16 de novembre i, com cada any, programava la mostra del cavall i l’ase català i la de races autòctones dels Països Catalans.
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya va anunciar la setmana passada la prohibició de celebrar certàmens ramaders amb presència d’animals a tota la província de Girona fins que es contingui el focus de dermatosi nodular contagiosa iniciat a l’Alt Empordà. De fet, també es va suspendre la fira de la Llet de Vilobí d'Onyar i la de Sant Lluc d'Olot es va celebrar sense bestiar per prevenir contagis.
La regidora de Promoció Econòmica, Anna Tarafa, explica que “la setmana passada el Departament ens va comunicar la prohibició de fer certàmens amb concentració de qualsevol tipus de bestiar i durant els últims dies hem estat valorant si fer alguna activitat alternativa, però tenint en compte que el 90% de les propostes de la fira estan relacionades amb la ramaderia i la concentració d’animals, finalment hem pres la decisió de suspendre l’esdeveniment en la seva totalitat". I afegeix que "per coherència i responsabilitat amb el sector ramader i el món animal, alma mater d’aquesta fira, s’ha pres la decisió d’anul·lar la fira, amb l’esperança que en breu aquesta situació tan greu pel sector ramader millori”.
El mecat d'artesania que s'hi feia també ha quedat anul·lat. S’havien rebut un total de 133 sol·licituds per participar-hi, però “no tenia sentit mantenir-lo ja que de les 30.000 persones que habitualment visiten Banyoles durant el cap de setmana de la Fira de Sant Martirià, el 95% ho fan per veure els animals i les activitats que s’hi fan relacionades amb el bestiari”, assenyala.
D’altra banda, com que el divendres de la fira sempre s'organitzava una activitat pedagògica amb totes les escoles de la ciutat, en la que hi participaven uns 800 infants, des de l’àrea de Promoció Econòmica s’està valorant fer alguna proposta per a tots aquests alumnes.
Exposició d’aparadors vius
Una de les activitats relacionades amb la Fira de Sant Martirià que sí que es durà a terme és l’exposició d’aparadors vius. Des d'aquest divendres fins al 24 de novembre, un total de 12 aparadors exposaran obres d’artistes locals i de diferents centres d’art de la ciutat amb pintures o fotografies vinculades a la fira.
D'aquesta manera, es podran veure pintures i fotografies d’animals que són habituals a l’esdeveniment com cavalls, ases o galls, entre altres elements i espais icònics de la fira.
