Una cinquantena de fundacions gironines fan xarxa i comparteixen casos d’èxit
Pioneers of our Time, Futur GironaEst, Claret Sargartal, Comunitària Vall de Camprodon i Rema contra el Càncer donen veu als seus projectes, en una jornada celebrada al Parc de Recerca i Innovació de la Universitat de Girona
Representants d’una cinquantena de fundacions de les comarques gironines s’han reunit aquest matí a Girona amb l’objectiu de donar a conèixer la seva tasca, fer xarxa, compartir coneixements i impulsar sinergies.
La jornada, organitzada per la Coordinadora Catalana de Fundacions amb la col·laboració de la Fundació Universitat de Girona i la Fundació Ciutat Invisible, s’ha dut a terme al Parc de Recerca i Innovació de la Universitat de Girona, i s’ha enfocat a l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques en gestió i governança.
Un dels plats forts de la jornada ha estat la presentació de casos d’èxit per part de diverses entitats. En aquest sentit, les fundacions Pioneers of our Time, Futur GironaEst, Claret Sargartal, Comunitària Vall de Camprodon i Rema contra el Càncer han donat veu als seus projectes.
Les fundacions també han pogut conèixer de primera mà la 'Guia pràctica per a un patronat efectiu. Liderant fundacions al segle XXI', una eina per a la millora de la gestió dels patronats. També han pogut treballar en grup per abordar els reptes i les barreres que es presenten en el lideratge de les fundacions, així com de quina manera poden identificar bones pràctiques i oportunitats per superar aquests obstacles.
A la trobada hi han participat fundacions de diverses localitats de la província de Girona, d’àmbits com la cultura, l’àmbit social, la recerca, la tecnologia, l’educació, la salut i l’àmbit universitari. L’acte també ha comptat amb la presència del tinent d'alcaldia de Transició Ecològica i Àrea Urbana, Sergi Font; i la directora dels Serveis Territorials de Cultura a Girona del Departament de Cultura de la Generalitat, Maria Isabel Bernal.
Gairebé 200 fundacions actives
A les comarques gironines hi ha un total de 198 fundacions actives, que donen feina a 8.322 persones i compten amb la col·laboració de 2.887 voluntaris. L’any 2022, les fundacions gironines van prestar més d'1,1 milions de serveis a persones beneficiàries.
Com passa en el cas de les fundacions de Tarragona i Lleida -i a diferència de la província de Barcelona, on hi ha una gran concentració d’entitats- a Girona cada fundació sol tenir un abast més ampli, oferint múltiples serveis per arribar a les necessitats de tot el seu entorn.
