Enganxats a les pantalles: Gairebé la meitat dels nens gironins hi dediquen dues hores diàries o més
Alerten de l’augment de trastorns i problemes de salut mental per l’excés d'aquest entreteniment
L’ús de les pantalles com a forma d’oci s’ha convertit en un fenomen habitual entre la població infantil i juvenil. Segons l’última enquesta del Departament de Salut, gairebé la meitat dels nens i nenes de 3 a 14 anys de les comarques gironines dediquen dues o més hores diàries a l'ús de contingut digital, principalment en el seu temps lliure. Aquest augment de l’exposició a pantalles s’està associant a més trastorns de conducta i problemes de salut mental, un fet que preocupa tant les famílies com els professionals. En la mateixa línia, dediquen una mitjana de 50 minuts diaris a jugar a vídeojocs o a l'ordinador. Respecte a mirar la tele concretament, hi dediquen més d'una hora diària.
L’accés a les pantalles s’ha normalitzat i globalitzat en l’àmbit del lleure, però aquest ús massiu i sovint descontrolat està generant noves casuístiques, com l’exposició primerenca, la sobreexposició, el consum passiu o l’accés a continguts inapropiats. Aquestes pràctiques poden interferir en hàbits saludables i afavorir el desenvolupament d’addiccions comportamentals (AC) associades a l’ús de xarxes socials, videojocs i jocs en línia, que cada cop afecten més la població més jove.
Les addiccions comportamentals, com el joc patològic o l’ús compulsiu d’Internet, s’han convertit en una problemàtica emergent que afecta menors de totes les edats. Aquest fenomen pot agreujar trastorns existents o desencadenar noves dificultats relacionades amb l’ansietat, la depressió o alteracions en el son i el rendiment escolar. L’ús intensiu i descontrolat de pantalles pot tenir un impacte profund en la salut emocional dels joves gironins, cosa que evidencia la necessitat d’intervencions específiques.
Des del Govern de la Generalitat de Catalunya s’estan desplegant diverses iniciatives que tenen per objectiu abordar aquesta realitat. Es tracta d’un pla que es basa en la prevenció, l’educació i el treball comunitari, i que aposta per una coordinació interdepartamental i un vincle estret amb les administracions locals i entitats gironines. Aquest pla forma part del Pla Nacional de Joventut de Catalunya i compta amb un pressupost proper als 33 milions d’euros per a aquest any.
Mesures i recursos per a famílies i professionals
Entre les accions més destacades hi ha la participació en la comissió «Digitalització i educació», un espai de treball que ha analitzat l’ús i la presència de pantalles en infants i joves, tant en l’àmbit escolar com en entorns informals. El resultat d’aquest estudi, proper a ser publicat, recull recomanacions dirigides als centres educatius, als professionals del sector i a les famílies, amb l’objectiu de promoure un ús més saludable i equilibrat dels dispositius digitals.
Una de les mesures més rellevants aprovades recentment és la prohibició de l’ús de telèfons mòbils i rellotges intel·ligents en totes les etapes educatives obligatòries —infantil, primària i secundària— a les escoles de Catalunya, també a les gironines, sense excepcions pedagògiques. A més, s’està treballant en la reducció de l’ús de pissarres digitals i la retirada progressiva de tauletes a l’etapa d’educació infantil.
El Departament de Drets Socials i Inclusió ha col·laborat en la revisió de la guia «Educació i digitalització: guia per a l’acompanyament familiar», un recurs que ofereix orientacions pràctiques perquè les famílies fomentin un ús responsable de les tecnologies a casa. També s’ha actualitzat la guia «Tecnologies digitals a la infància, l’adolescència i la joventut», impulsada pel Departament de Salut, amb eines per prevenir i acompanyar l’ús de pantalles.
Suport emocional i atenció als joves
Per atendre la demanda creixent d’atenció emocional relacionada amb l’ús excessiu de pantalles, s’ha impulsat el servei «Obro Feel», gestionat per la Fundació Ajuda i Esperança en col·laboració amb el Departament de Salut. Aquest servei ofereix un xat gratuït i confidencial disponible 24 hores al dia, on els joves poden expressar-se i rebre acompanyament per part de professionals especialitzats.
Amb aquest suport, es vol evitar que situacions de risc derivades de l’addicció a pantalles es tradueixin en problemes més greus de salut mental. Una altra peça clau de l’estratègia del Govern és el reforç del suport als professionals del món local. A través de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ), es dota els equips educatius, socials i sanitaris de les comarques gironines d’eines, formació i acompanyament tècnic per detectar i intervenir en els casos d’ús abusiu de pantalles.
Aquesta coordinació interdepartamental busca un impacte més gran i eficaç en les polítiques públiques i afavoreix la implicació directa dels ajuntaments, centres educatius i entitats gironines en la prevenció i tractament d’aquest tipus de trastorns.
El Pla de Drogues i Addiccions Comportamentals 2019-2025 també estableix les línies d’actuació per abordar el joc problemàtic i l’ús problemàtic d’Internet. Entre els objectius generals hi ha reduir la prevalença i els riscos associats a aquestes conductes, a través de campanyes de prevenció, intervencions comunitàries i la millora de la continuïtat assistencial entre els diferents dispositius sanitaris.
En aquest marc, es promou la responsabilitat social corporativa del sector privat i es treballa per sensibilitzar la indústria dels videojocs sobre els riscos que poden generar els seus productes. Recentment s’ha elaborat l’informe «Salut i Videojocs», que recull recomanacions per minimitzar riscos i fomentar un desenvolupament més responsable dels videojocs.
