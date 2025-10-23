Junts demana al Govern les ajudes pendents pels pagesos afectats per la pedregada de Santa Pau al juny
El diputat Salvador Vergés ha registrat una bateria de preguntes per reclamar una partida nominativa que permeti agilitzar la tramitació dels ajuts promesos
Junts ha reclamat al Govern que faci efectives les ajudes promeses als pagesos afectats per la pedregada que va malmetre diverses granges de Santa Pau el passat mes de juny. El diputat garrotxí de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha registrat una bateria de preguntes per saber per què no s’ha previst una partida nominativa que permeti agilitzar la tramitació dels ajuts, tal com s’hauria promès inicialment als afectats.
En el document, Vergés demana també quin tipus d’ajudes i subvencions amb caràcter d’urgència s’han previst per als pagesos, i si el Govern contempla subvencions compatibles amb les assegurances, ja que aquestes no cobreixen mai la totalitat dels danys causats. El diputat sol·licita, a més, informació sobre l’estat actual dels tràmits i el calendari d’adjudicació dels ajuts.
"És incomprensible, injust i preocupant"
Des del municipi, el portaveu de Junts a l’Ajuntament de Santa Pau, Ignasi Grabolosa, ha recordat que el delegat del Govern va visitar la zona després de la pedregada i va prometre una partida nominativa i ajuts especials per afrontar els danys ocasionats a les explotacions. “És incomprensible, injust i preocupant que encara no s’hagi donat una resposta urgent i específica a les demandes del sector”, ha afirmat Grabolosa, que ha destacat que la pedregada va deixar com un colador els coberts on hi ha el bestiar, fet que compromet el benestar dels animals “perquè si plou es mulla tot”.
El portaveu municipal ha subratllat que des de Junts “sempre s’ha mostrat sensibilitat envers les problemàtiques de la pagesia” i ha insistit que cal donar una resposta ràpida i concreta a les explotacions afectades, ja que quatre mesos després dels fets encara no s’han concretat els ajuts promesos.
