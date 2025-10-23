L’estany de Banyoles del passat vist per un forat
L’Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany i l’Ajuntament de Banyoles instal·len 13 fites situades al voltant de l’estany que donen vida a l’exposició “Arran d’estany: paisatges d’ahir i avui”
A partir d’una selecció de fotografies en blanc i negre fetes entre els anys 1906 i 1987, l’Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany conjuntament amb l’Ajuntament de Banyoles, han instal·lat 13 fites situades al voltant de l’estany que conformen l’exposició “Arran d’estany: paisatges d’ahir i avui”.
Una mostra on el visitant pot mirar per un forat, a mode de cambra fosca, i veure una imatge antiga realitzada des del mateix punt on estan ubicades les fites.
Elements icònics com ara les pesqueres o el Club Natació Banyoles hi són representats i a més, mitjançat un codi QR, el visitant pot accedir a informació arxivística de cada fotografia. La mostra forma part del projecte “Catalunya país d’arxius, documents que fan Europa” una iniciativa en el marc del Congrés Internacional d’Arxius, que enguany se celebra a Barcelona. Dissenyada per l’estudi banyolí Enserio, es podrà visitar al front d’estany fins al 16 de gener.
