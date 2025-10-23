Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mor una dona de 61 anys en un accident a Banyoles després d’impactar contra diversos vehicles aparcats

Els primers indicis apunten a una possible pèrdua de consciència abans de l’impacte

La zona on ha tingut lloc l'accident de trànsit mortal de Banyoles. / Google Maps

Eva Batlle

Banyoles

Una dona de 61 anys ha perdut la vida aquest dijous en un accident de trànsit ocorregut al camí dels Prats de Banyoles, una via enquitranada on hi ha cases unifamiliars. La dona, veïna de la ciutat, anava en un cotxe que ha impactat contra diversos vehicles aparcats al carrer.

La víctima havia manifestat malestar el dia anterior, i no es descarta que hagi perdut el coneixement abans de l’accident, fet que l’autòpsia haurà de determinar, segons les primeres informacions policials.

Arran dels fets, la dona ha quedat en estat crític, i la Policia Local, el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) i els Bombers s’han mobilitzat. Tot i els esforços dels equips d’emergència, que li han practicat maniobres de reanimació cardiopulmonar (RCP) durant un llarg període, no s’ha pogut salvar la seva vida.

La Policia Local de Banyoles està investigant les circumstàncies de l’accident, confirmen fonts municipals.

