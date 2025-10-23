Mor una dona de 61 anys en un accident a Banyoles després d’impactar contra diversos vehicles aparcats
Els primers indicis apunten a una possible pèrdua de consciència abans de l’impacte
Una dona de 61 anys ha perdut la vida aquest dijous en un accident de trànsit ocorregut al camí dels Prats de Banyoles, una via enquitranada on hi ha cases unifamiliars. La dona, veïna de la ciutat, anava en un cotxe que ha impactat contra diversos vehicles aparcats al carrer.
La víctima havia manifestat malestar el dia anterior, i no es descarta que hagi perdut el coneixement abans de l’accident, fet que l’autòpsia haurà de determinar, segons les primeres informacions policials.
Arran dels fets, la dona ha quedat en estat crític, i la Policia Local, el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) i els Bombers s’han mobilitzat. Tot i els esforços dels equips d’emergència, que li han practicat maniobres de reanimació cardiopulmonar (RCP) durant un llarg període, no s’ha pogut salvar la seva vida.
La Policia Local de Banyoles està investigant les circumstàncies de l’accident, confirmen fonts municipals.
Subscriu-te per seguir llegint
- El Burger King de Banyoles sorprèn amb la persiana abaixada
- Detenen un home a Girona per agressió sexual després de tocar-li els pits i escopir una noia
- Cop policial a Girona contra una xarxa internacional que robava Toyota RAV4 per enviar-los a l’Àfrica
- Una baralla multitudinària a Palamós acaba amb la policia 'acorralada
- Intenten robar una joieria de Girona amb un butró, però acaben detinguts gràcies a l'avís d'un testimoni
- Vols saber per què les tapes del clavegueram són majoritàriament rodones i no quadrades?
- Un menú amb dues estrelles Michelin per 90 euros
- La nòria serà més petita i no hi haurà toros mecànics per a adults en les Fires de Girona d'aquest any