Olot impulsa la innovació i l’emprenedoria amb una nova edició del Garrotxa Emprèn
El programa incorpora un projecte de mentoria amb perspectiva de gènere i una iniciativa per fomentar l’esperit emprenedor a les escoles
L’Ajuntament d’Olot organitza els dies 28 i 29 d’octubre una nova edició del Garrotxa Emprèn, un programa d’activitats per promoure la innovació i l’emprenedoria a la ciutat i a la comarca. L’acte principal es farà dimarts 28 d’octubre a la Sala Torín i comptarà amb les intervencions de Meritxell Bautista, presidenta executiva de Manix Capital i fundadora de Fibracat, i Xavier Verdaguer, emprenedor i fundador del centre d’innovació Imagine de Silicon Valley. Bautista oferirà la conferència “Sense por de Goliat” i Verdaguer parlarà sobre l’“Actitud Emprenedora”.
Durant la jornada es presentaran dos projectes recents: “Llavor Mentora”, un programa de mentoria amb perspectiva de gènere que connecta professionals amb trajectòria amb noves emprenedores, i “Agafem Embranzida”, una proposta adreçada a l’educació primària per fomentar habilitats com la iniciativa, la curiositat i el treball en equip. El material d’aquest darrer projecte es lliurarà als centres educatius d’Olot i la Garrotxa el mateix dia 28, i el 4 de novembre es farà una formació per al professorat a càrrec de Maria Batet, creadora de la iniciativa, al CRP Garrotxa.
Un centenar d'alumnes
L’endemà, dimecres 29 d’octubre, es durà a terme la setena edició del taller “Somnia en gran – Dream Big Olot”, també dirigit per Verdaguer, amb la participació de més d’un centenar d’alumnes dels instituts d’Olot. L’activitat planteja reptes reals per treballar la creativitat i el treball col·lectiu. El Garrotxa Emprèn forma part de les accions de DinàmiG, l’agència de promoció econòmica d’Olot, i compta amb el suport del departament d’Empresa i Treball i de l’Ajuntament d’Olot.
Des de començament d’any, el servei d’emprenedoria de DinàmiG ha atès prop de 130 persones interessades a crear o consolidar un negoci. Segons el consistori, el 62% de les persones usuàries són dones, i el 67% dels nous projectes iniciats aquest 2025 també han estat liderats per emprenedores.
