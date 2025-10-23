Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Primeres afectacions per l’episodi de vent a Girona: arbres caiguts i vola una lona de les barraques de Banyoles

En alguns punts de la província s’han registrat ratxes de vent superiors als 60 km/h

La lona de la barraca de la festa major de Banyoles que ha volat a causa del vent.

La lona de la barraca de la festa major de Banyoles que ha volat a causa del vent. / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

Les comarques de Girona es troben aquest dijous en alerta per ventades i mala mar. En alguns punts de la província s’han registrat ratxes de vent superiors als 60 km/h, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya.

Aquest episodi ja s’ha traduït en les primeres afectacions. Fins a les deu del matí, els Bombers de la Generalitat han fet cinc sortides relacionades amb el vent en diversos punts de la província.

En concret, han intervingut a Maçanet de la Selva, Arbúcies i Sant Martí Vell per retirar branques d’arbres caigudes a la via pública. En el cas d’Arbúcies, l’actuació s’ha produït a l’Eix Transversal, mentre que les altres han tingut lloc en carreteres locals. D'altra banda, la caiguda d'arbres també ha tingut afectació viària rellevant, ha fet tallar la GI-553 entre Sant Feliu de Buixalleu i Arbúcies.

A Banyoles, els Bombers també han hagut d’actuar a la zona de les barraques de la Festa Major, on el vent ha arrencat una lona d’una de les estructures, que ha acabat a terra. Els efectius han retirat el material i han ajudat a recol·locar la carpa, segons han indicat fonts del cos d’emergències.

La lona de la barraca de la festa major de Banyoles que ha volat a causa del vent.

La lona de la barraca de la festa major de Banyoles que ha volat a causa del vent. / Bombers de la Generalitat

Pel que fa a les ratxes més destacades registrades fins a les nou del matí, s’han assolit:

  • Viladrau: 67,7 km/h
  • Portbou (coll dels Belitres): 63,4 km/h
  • Palafrugell: 61,6 km/h
  • Banyoles: 59,4 km/h

Protecció Civil manté activat el pla Ventcat per ratxes que podrien superar els 72 km/h a gairebé tot el territori, amb l’excepció del Baix Empordà.

Notícies relacionades i més

A la Costa Brava també està activada l’alerta per mala mar, amb onades que poden superar els 2,5 metres i complicar la navegació i les activitats al litoral.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents