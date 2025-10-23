Primeres afectacions per l’episodi de vent a Girona: arbres caiguts i vola una lona de les barraques de Banyoles
En alguns punts de la província s’han registrat ratxes de vent superiors als 60 km/h
Les comarques de Girona es troben aquest dijous en alerta per ventades i mala mar. En alguns punts de la província s’han registrat ratxes de vent superiors als 60 km/h, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya.
Aquest episodi ja s’ha traduït en les primeres afectacions. Fins a les deu del matí, els Bombers de la Generalitat han fet cinc sortides relacionades amb el vent en diversos punts de la província.
En concret, han intervingut a Maçanet de la Selva, Arbúcies i Sant Martí Vell per retirar branques d’arbres caigudes a la via pública. En el cas d’Arbúcies, l’actuació s’ha produït a l’Eix Transversal, mentre que les altres han tingut lloc en carreteres locals. D'altra banda, la caiguda d'arbres també ha tingut afectació viària rellevant, ha fet tallar la GI-553 entre Sant Feliu de Buixalleu i Arbúcies.
A Banyoles, els Bombers també han hagut d’actuar a la zona de les barraques de la Festa Major, on el vent ha arrencat una lona d’una de les estructures, que ha acabat a terra. Els efectius han retirat el material i han ajudat a recol·locar la carpa, segons han indicat fonts del cos d’emergències.
Pel que fa a les ratxes més destacades registrades fins a les nou del matí, s’han assolit:
- Viladrau: 67,7 km/h
- Portbou (coll dels Belitres): 63,4 km/h
- Palafrugell: 61,6 km/h
- Banyoles: 59,4 km/h
Protecció Civil manté activat el pla Ventcat per ratxes que podrien superar els 72 km/h a gairebé tot el territori, amb l’excepció del Baix Empordà.
A la Costa Brava també està activada l’alerta per mala mar, amb onades que poden superar els 2,5 metres i complicar la navegació i les activitats al litoral.
- El Burger King de Banyoles sorprèn amb la persiana abaixada
- Detenen un home a Girona per agressió sexual després de tocar-li els pits i escopir una noia
- Cop policial a Girona contra una xarxa internacional que robava Toyota RAV4 per enviar-los a l’Àfrica
- Una baralla multitudinària a Palamós acaba amb la policia 'acorralada
- Intenten robar una joieria de Girona amb un butró, però acaben detinguts gràcies a l'avís d'un testimoni
- Vols saber per què les tapes del clavegueram són majoritàriament rodones i no quadrades?
- D’estudiar Batxillerat al Bell-lloc a jugar un Mundial al Marroc
- Un menú amb dues estrelles Michelin per 90 euros