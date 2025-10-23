La xef Fina Puigdevall, guardonada amb el Premi a l’Excel·lència Empresarial d’Olot
La fundadora del restaurant Les Cols és reconeguda per una trajectòria que ha projectat la cuina olotina al món
Fina Puigdevall, xef i fundadora del restaurant Les Cols d’Olot, rebrà el Premi a l’Excel·lència Empresarial 2025. L’Ajuntament ha destacat la seva trajectòria professional i la contribució al desenvolupament econòmic i social de la ciutat. El reconeixement es lliurarà el dijous 13 de novembre a dos quarts de vuit del vespre a la Sala Torín, en un acte que comptarà amb la participació de l’escriptor Antoni Puigverd.
Aquest serà el segon any que s’entrega el guardó, que porta el nom de l’empresari olotí Ricard Simon, creador d’una multinacional dedicada al material elèctric i vinculat a diverses iniciatives locals. El premi vol reconèixer persones o empreses que, més enllà dels èxits professionals, han contribuït de manera significativa al creixement econòmic i social d’Olot i la Garrotxa.
Compromís amb el territori
Fina Puigdevall ha estat distingida per la seva excel·lència culinària i el compromís amb el territori, que han situat la comarca en el mapa gastronòmic internacional. Nascuda a Olot l’any 1963, és propietària i cap de cuina del restaurant Les Cols des del 1990, ubicat a la masia familiar on va néixer. La seva proposta es caracteritza per una cuina sostenible i essencial, arrelada al paisatge i als productes locals com el fajol, els fesols de Santa Pau o l’aviram de pagès.
Al llarg de més de tres dècades, Puigdevall ha rebut nombrosos reconeixements nacionals i internacionals. El restaurant Les Cols ha estat distingit amb dues Estrelles Michelin (2005 i 2010), una Estrella Verda (2020) i tres sols Repsol. També ha estat inclòs a la llista The Best Chef Awards i, enguany, a La Liste – The World’s Best Restaurant Selection 2025.
A nivell personal, la xef olotina ha estat reconeguda amb premis com el Nacional de Gastronomia de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició (2019), el Premi Woman a la Gastronomia o el Premi a la Sostenibilitat de Montagud Editores. També va impartir cursos a la Universitat de Harvard dins el programa Science & Cooking i ha participat com a conferenciant en diversos congressos internacionals. El restaurant Les Cols, remodelat l’any 2003 per RCR Arquitectes, també ha rebut distincions per la seva arquitectura i disseny, com l’AIT Award (2014) i el Premi Pritzker d’Arquitectura (2017).
L’any passat, el primer Premi a l’Excel·lència Empresarial Ricard Simon va recaure en Xavier Codina, responsable de Ratafia Russet.
