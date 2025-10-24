Els Comuns volen saber quines mesures de seguretat tenia Comforsa durant l’incendi del 8 d’octubre a Ripoll
El grup registra una bateria de preguntes al Parlament sobre la seguretat laboral, l’impacte econòmic i les possibles conseqüències ambientals del foc
Un incendi en uns dipòsits d'oli afecta la nau de Comforsa a Ripoll
Els Comuns han registrat al Parlament de Catalunya una bateria de preguntes adreçades al Govern sobre la seguretat de les instal·lacions de l’empresa Comforsa en el moment de l’incendi que va afectar la seva nau de Ripoll el passat 8 d’octubre. El foc, que va cremar amb intensitat uns dipòsits d’oli i va requerir fins a 22 dotacions dels Bombers de la Generalitat, va provocar greus danys materials i la deformació de l’estructura metàl·lica de l’edifici.
Segons ha informat la formació, les causes del sinistre i l’abast total dels danys encara s’estan investigant, però la situació genera preocupació per la seguretat laboral i industrial, així com per l’impacte econòmic que pot tenir per al municipi i la comarca. Comforsa és una de les principals indústries del Ripollès i una empresa participada públicament. El diputat Lluís Mijoler ha presentat diverses preguntes per conèixer quines mesures de seguretat industrial i de prevenció d’incendis estaven implantades a la nau en el moment dels fets. També demana saber si s’havien fet inspeccions tècniques o auditories de seguretat recents, i si l’empresa disposava de plans d’emergència interns i protocols actualitzats d’evacuació.
Conseqüències ambientals de l’incendi
Entre els aspectes que els Comuns volen aclarir hi ha també les conseqüències ambientals de l’incendi, així com l’impacte en la continuïtat de l’activitat productiva de la planta. En aquest sentit, el grup parlamentari pregunta al Govern si s’ha previst alguna ajuda o compensació pública per fer front als danys o facilitar la represa de la producció.
El 8 d’octubre, els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís d’incendi cap a un quart de cinc de la tarda. El foc va obligar a treballar des de l’exterior per garantir la seguretat dels efectius i va generar una gran columna de fum visible des de diversos punts del Ripollès. En el moment dels fets, no hi havia activitat a la nau, segons va informar el cos d’emergències. Cap a un quart de vuit del vespre, els Bombers van donar per extingida la flama, tot i que l’interior mantenia una temperatura elevada i l’estructura havia quedat deformada.
