L'acusat de matar la parella a Campdevànol, culpable d'assassinat, agressió sexual i maltractament habitual

El jurat popular descarta que estigués intoxicat pel consum de drogues i no li aprecia cap atenuant

L'acusat d'assassinar la parella de Campdevànol. Foto del judici a l'Audiència de Girona.

L'acusat d'assassinar la parella de Campdevànol. Foto del judici a l'Audiència de Girona. / Marina López

Marina López / ACN

Girona

El jurat popular ha declarat l'acusat de matar la parella a Campdevànol (Ripollès) la nit del 20 al 21 de setembre del 2022 culpable d'assassinat, agressió sexual i maltractament habitual. El veredicte, per unanimitat, descarta que Albert Pinto Pérez tingués les capacitats "anul·lades o greument afectades" pel consum de drogues a l'hora de perpetrar el crim. Així, el tribunal popular no li ha apreciat cap de les circumstàncies atenuants que demanava la defensa i conclou que va ser un assassinat amb traïdoria i acarnissament i agreujants de gènere i parentiu. El fiscal i l'acusació particular demanen que el condemnin a presó permanent revisable per l'assassinat i 18 anys més pels altres dos delictes.

