«Propera parada, via verda»: un pòdcast repassa la història i l’impacte de les Vies Verdes de Girona
La iniciativa recull veus d’usuaris i treballadors vinculats a la història del carrilet i a la creació de les rutes actuals
El Consorci de les Vies Verdes de la Diputació de Girona ha presentat el pòdcast «Propera parada, via verda», una proposta sonora que repassa la història de les Vies Verdes de Girona i el seu impacte al territori. El projecte vol oferir un recorregut pel passat ferroviari de les comarques gironines i, alhora, mostrar com els antics traçats del carrilet es van transformar en els actuals itineraris per a vianants i ciclistes.
El pòdcast comença amb un viatge en el temps i amb la veu d’una jove llagosterenca que recorda els trajectes cap a la platja amb el tren dels anys seixanta. A partir d’aquí, reconstrueix la memòria dels antics recorreguts ferroviaris i la petjada que van deixar a la societat del moment. El relat explica com, a mesura que la costa es transformava i arribaven els primers turistes, les noves carreteres i infraestructures van substituir els trens del carrilet, que havien estat un símbol de prosperitat i modernitat, especialment per al transport del suro de les Gavarres i la connexió entre Girona, Olot i la Costa Brava.
Segons el Consorci, el pòdcast vol posar en valor la transició d’aquell vell sistema ferroviari cap a una nova forma de connexió del territori, impulsada anys més tard pels ajuntaments, amb una visió centrada en el paisatge, la natura, la salut i la mobilitat sostenible.
Testimonis
El projecte recull testimonis de persones que van viure de prop aquella transformació, des d’antics treballadors del carrilet fins a usuaris i professionals que avui conviuen amb les vies verdes. Entre les veus participants hi ha la Quimeta, que anava a la platja amb “el Feliuet”; la Montserrat, que havia viscut a l’antiga estació de Llagostera; en Josep, el primer responsable del manteniment de les rutes; l’Emili, que va ser el primer gerent del Consorci; i la Goretti, propietària d’un establiment situat al costat de la via verda.
El pòdcast combina testimonis personals i relats històrics per oferir una experiència sonora i emocional. Tal com s’anuncia en la introducció, “Agafeu seient, poseu-vos còmodes i disposeu-vos a fer un viatge que comença lentament amb tren i acaba amb bicicleta”, una frase que resumeix la evolució d’un territori que va passar del ferrocarril a la mobilitat sostenible.
