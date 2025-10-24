Reconeixen gran part de l'atenció primària gironina per la seguretat en la vacunació
La iniciativa ha quedat recollida entre les experiències més rellevants en la gestió de Sistemes de Notificació a nivell estatal
L’atenció primària i comunitària de l’Institut Català de la Salut (ICS) a Girona i l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) ha estat reconeguda pel projecte Millora de la Seguretat en el Procés Vacunal en Atenció Primària, una iniciativa que reforça la seguretat en la vacunació mitjançant l’anàlisi de les incidències i la creació de targetes informatives amb instruccions clares i accessibles per als professionals. El projecte, ja implementat a tots els centres de les dues entitats a la demarcació de Girona, ha obtingut una valoració molt positiva per part del personal sanitari, i ha destacat per la seva utilitat per prevenir situacions de risc i augmentar la confiança en el procés vacunal. A la vegada, ha quedat recollit entre les experiències més rellevants en la gestió de Sistemes de notificació publicades pel Ministeri de Sanitat.
L’èxit del projecte demostra que l’anàlisi d’incidències proporciona informació pràctica per implementar mesures addicionals, especialment en processos clau com l’administració de vacunes. En aquest context, les incidències més habituals detectades en el Sistema de Notificació d’Incidents de Seguretat del Pacient (SNiSP Cat) inclouen l’administració fora del calendari, aplicació a pacients d’edats no indicades o errors en la preparació de certs productes.
A partir d'aquesta anàlisi, es van desenvolupar targetes informatives específiques per a cada vacuna, ubicades al costat dels envasos en els centres d'atenció primària de la demarcació de Girona. Cada targeta inclou la indicació i el nom comercial de la vacuna, l'edat mínima i màxima d'administració, contraindicacions ressaltades, instruccions de preparació, observacions importants i un codi QR que enllaça amb el manual de vacunacions de Catalunya, el qual proporciona informació completa i actualitzada.
El projecte va començar a gestar-se el 2022 amb una fase de desenvolupament realitzada als centres d’atenció primària i comunitària de Sarrià de Ter, Sant Feliu de Guíxols i Tordera. Durant aquesta etapa, els impulsors del projecte van avaluar la capacitat de les targetes creades per a reduir incidències, augmentar la seguretat percebuda i facilitar la correcta administració de les vacunes. També es va elaborar una enquesta dirigida a professionals per a recollir possibles millores en la ubicació visible de les targetes dins les neveres mèdiques, l'ús de colors diferenciadors i la priorització de la informació clau.
La bona acollida va fer que a partir d’abril de 2023 se n’iniciés el desplegament progressiu fins a la seva consolidació dins l’atenció primària de l’ICS Girona i l’IAS.
Una comissió tècnica s’encarrega d’elaborar les targetes informatives de les vacunes que es van incorporant o bé actualitzar les existents amb noves indicacions. Cada equip d'atenció primària (EAP) pot trobar aquestes targetes a la xarxa informàtica interna. El grup impulsor del projecte destaca que la bona acollida per part dels professionals ha estat un element cabdal per a la implantació del projecte a l’atenció primària i comunitària, i en especial dels referents de vacunes de cada EAP.
Valoració molt positiva per part dels professionals
Posteriorment a la implementació del projecte a tots els centres, el grup impulsor va difondre una nova enquesta d’avaluació del projecte, que va registrar resultats molt positius: el 92% dels professionals va considerar les targetes bastant o molt útils, el 88% va afirmar sentir-se més segur durant el procés de vacunació i el 94% va opinar que contenien la informació necessària per a prevenir errors.
La implantació del procés no ha generat una disminució significativa pel que fa a la notificació d'incidents relacionats a la vacunació, que se situa entorn del 20% del total de registrades al SNiSP. Tot i això, l’acceptació de la iniciativa mostra l’interès i el compromís dels professionals amb la seguretat del procés vacunal. En aquest sentit, el grup impulsor considera que la recepció de notificacions reflecteix que els professionals de referència en vacunació estan sensibilitzats amb la seguretat dels pacients a partir de fer constar qualsevol incident.
El grau d’acceptació del projecte avala la seva transversalitat a altres territoris per a contribuir en l'ampliació de mesures de seguretat en el procés vacunal i a reforçar la confiança de la ciutadania. La combinació d’anàlisi d’incidències i eines pràctiques, com les targetes informatives, constitueix una estratègia efectiva per millorar la seguretat i la qualitat de la vacunació, alhora que facilita la tasca dels professionals i garanteix una millor experiència per als pacients.
