SOS Costa Brava veu el projecte Camí de Mar com una mercantilització del litoral
La federació alerta que la iniciativa privada podria afectar zones verges i parcs naturals, i reclama recuperar els camins públics tancats per propietaris
SOS Costa Brava ha expressat la seva oposició al projecte Camí de Mar, una iniciativa privada que proposa crear un itinerari de 250 quilòmetres entre Argelers i Malgrat de Mar amb l’objectiu de convertir-lo en un recorregut turístic.
Segons la federació ecologista, el projecte, que es presenta com una proposta per connectar i preservar el litoral, està impulsat per empreses dels sectors de la construcció, l’obra pública, els materials i l’hoteleria, i podria representar “una nova forma de mercantilització del paisatge”. L’entitat sosté que el problema principal del litoral català no és la manca de camins, sinó la seva privatització i la “passivitat institucional” davant tancaments il·legals. En aquest sentit, recorda diversos punts on la servitud pública de pas continua bloquejada tot i sentències judicials i mobilitzacions ciutadanes, com Can Juncadella (Lloret), Cap Roig (Palafrugell) o Garbet (Colera). “El que cal és restituir el dret de pas i recuperar els camins públics usurpats, no obrir-ne de nous en espais verges d’alt valor ambiental”, afirmen des de SOS Costa Brava.
La federació ecologista també adverteix que el traçat previst del Camí de Mar podria afectar més de 23 quilòmetres dins de parcs naturals, com els del Cap de Creus, el Montgrí o Cadiretes, amb possibles conseqüències per a la fauna, la vegetació i els hàbitats fràgils del litoral. Obrir nous trams per aquestes zones, apunten, incrementaria la pressió humana i la degradació dels ecosistemes, reduint l’autenticitat dels paisatges.
"Un model turístic caduc"
Per a SOS Costa Brava, el projecte exemplifica “un model turístic caduc que, sota discursos de sostenibilitat, continua convertint el territori en un producte de consum”. El president de la federació, Jordi Palaudelmàs, assegura que “el litoral no necessita més visitants, sinó més respecte i una gestió pública compromesa: la manera de posar en valor la Costa Brava és conservar-la, no reempaquetar-la”.
Finalment, l’organització recorda que les administracions locals i les institucions públiques tenen l’obligació legal i moral de garantir la servitud pública de trànsit i d’assegurar l’ús col·lectiu del litoral. “A la Costa Brava, qui realment està obrint camins de ronda és la ciutadania organitzada, i els camins públics s’han de recuperar, no vendre com a producte turístic”, conclou Palaudelmàs.
- Nou cas al parc Central de Girona: detingut un altre 'escopidor' per atacar una nena de cinc mesos
- Mor una dona de 61 anys en un accident a Banyoles després d’impactar contra diversos vehicles aparcats
- Un menú amb dues estrelles Michelin per 90 euros
- La nòria serà més petita i no hi haurà toros mecànics per a adults en les Fires de Girona d'aquest any
- Aquesta és la gironina que participarà com a soltera a la nova edició de La isla de las tentaciones
- “A l’institut em van fer creure que no em podria treure mai l’ESO”
- Dues avionetes acaben a la carretera en un intent fallit d’aterratge a Beuda
- Em truquen i em diuen que la Caroline està en una casa abandonada, en males condicions, no la busquis