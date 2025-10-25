Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Unes 200 persones es manifesten a Camprodon en contra del telecabina que la Generalitat vol instal·lar a Vallter

Titllen el projecte de 'greenwashing', asseguren que "destrossarà" el territori i que "privatitzarà" el medi natural

Concentració a Camprodon contra la construcció d'un telecabina a Vallter Data de publicació: dissabte 25 d’octubre del 2025, 13:07 Localització: Camprodon Autor: Berta Artigas Fontàs

Berta Artigas Fontàs (ANC)

Camprodon

Unes 200 persones de la Vall de Camprodon i de la Catalunya del Nord s'han concentrat aquest dissabte per demostrar el seu rebuig al projecte de reformulació de Vallter que ha impulsat la Generalitat. La iniciativa, actualment en fase de redacció, suposaria la construcció d'un telecabina que connectaria la zona de Setcases fins a la cota 2.535 de l'estació de Vallter, que es convertiria en l'únic accés al parc i en retiraria els cotxes.

La Plataforma 'Salvem Ulldeter', que agrupa unes 80 entitats, titlla el projecte de 'greenwashing' i tem que provoqui la "massificació" i la "degradació" dels espais naturals. "Per salvar una empresa en fallida no podem malbaratar el patrimoni natural" ha criticat Eva Martínez-Picó, la seva portaveu.

