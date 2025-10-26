La contaminació per ozó s'enfila a Girona degut a les onades de calor
Dues estacions de la província han superat el límit permès durant divuit dies aquest estiu
Girona ha viscut aquest estiu un repunt significatiu en els nivells de contaminació per ozó troposfèric, un problema que s’ha estès a gran part de Catalunya com a conseqüència directa de les prolongades onades de calor i la intensificació de les emissions contaminants.
Segons dades recopilades per Ecologistes en Acció, els nivells d'ozó han estat els més alts des de l’any 2015, amb un augment de les superacions del valor objectiu legal per a la protecció de la salut en un 26% respecte a la mitjana del període 2012-2019. L’empitjorament de la situació ha estat especialment significatiu al Vallès-Baix Llobregat i al Camp de Tarragona, amb un augment del nombre de dies amb mala qualitat de l’aire per sobre de l’objectiu legal de respectivament el 205% i el 101%, sobre la mitjana de 2012-2019.
En el cas de les dues estacions de les comarques gironines, s'ha superat el llindar de 18 dies anuals de contaminació permesa per la Unió Europea a partir de 2030.
La superació dels límits legals d'ozó ja és un fet recurrent a Girona, ja que els informes anuals que presenta l'entitat Ecologistes en Acció mostren aquesta tendència. Les conclusions principals reflecteixen l’elevada exposició a l’ozó, un contaminant que any rere any afecta més població i territori i també és el més estretament lligat al canvi climàtic, per la seva relació amb la radiació solar.
Finalment, aquest estiu s’han registrat a Catalunya 82 superacions del llindar d’informació a la població, en diversos episodis d’alta contaminació durant els mesos de juny, juliol i agost -el nombre més alt d’episodis des de l’any 2019-, enfront dels quals la Generalitat de Catalunya s’ha limitat a difondre avisos informatius rutinaris per mitjans insuficients.
L’ozó troposfèric és un contaminant secundari produït per la reacció entre el diòxid de nitrogen i els hidrocarburs emesos pels automòbils i algunes indústries com les centrals termoelèctriques i les refineries de petroli, en presència d’elevada radiació solar. L’ús intensiu de l’aire condicionat ha augmentat la demanda energètica, alimentant indirectament les emissions de les centrals tèrmiques. Per inhalació, provoca irritació dels ulls i vies respiratòries superiors, un increment del risc de malalties respiratòries agudes i reducció de la funció pulmonar, així com l’agreujament de patologies cardiovasculars.
Crítiques a la inacció
Des d’Ecologistes en Acció es critica l’“actitud passiva” de la Generalitat de Catalunya davant els episodis de contaminació. L’organització reclama la implementació de mesures similars a les que ja adopten ciutats franceses com París, Marsella o Lió, on en situacions d’alerta s’apliquen restriccions de trànsit, limitacions de velocitat, penalitzacions a vehicles contaminants i facilitats en el transport públic.
També es proposa regular temporalment el funcionament d’indústries pesades com el pol petroquímic de Tarragona, per evitar concentracions extremes com les d’aquest estiu.
L’Agència Europea de Medi Ambient ha estimat entre 450 i 1.700 les defuncions prematures a Catalunya durant 2022, segons la sensibilitat del mètode de càlcul, produïts per l’exposició a nivells d’ozó inferiors als registrats aquest estiu. L’ozó, a més de per a les persones, és també tòxic per a la vegetació, i danya els boscos i redueix la productivitat dels cultius.
En definitiva, els experts alerten que la combinació de canvi climàtic i model de mobilitat altament dependent del vehicle privat pot fer que episodis com els d’aquest estiu esdevinguin habituals si no s’actua amb decisió. Davant d’aquest escenari, la demanda principal dels col·lectius ecologistes és clara: mesures estructurals immediates per reduir emissions i protegir la salut de la ciutadania.
