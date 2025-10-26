Els Mossos promouen la prevenció de l'assetjament al col·lectiu amb síndrome de Down a Girona
El cos policial realitza tallers, manté contacte amb entitats i disposa d’una guia interna per millorar l’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual
Els Mossos d’Esquadra van participar aquest dissabte en la III trobada de famílies de la Coordinadora Down Catalunya, que va tenir lloc a l’Hotel CMC de Girona. Aquesta trobada anual reuneix famílies amb nens i nenes amb síndrome de Down, i ofereix activitats lúdiques per crear vincles, tallers i ponències formatives, espais de diàleg per compartir experiències, moments de descans i desconnexió, i sessions informatives.
Des de l’Àrea Central de Proximitat i Relacions amb la Comunitat (ACRC), els Mossos mantenen un contacte periòdic amb la Coordinadora Down i ja havien participat anteriorment. Enguany, la seva participació va incloure una sessió informativa sobre riscos a les xarxes i assetjament i activitats amb els nens i nenes on van participar efectius de l’Àrea Regional de Trànsit (ART) de Girona i de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC) de Girona, que van mostrar vehicles policials i van explicar curiositats sobre la feina dels Mossos.
Segons la caporala Anna Hernández, cap de l’Àrea Central de Relacions amb la Comunitat, la jornada tenia una doble finalitat: “D’una banda oferim informació preventiva sobre assetjament i de l’altra, volem acostar el cos dels Mossos als nens i nenes, perquè si mai tenen un problema i veuen un policia, no tinguin por i sàpiguen que estem al seu costat”. En resum, la jornada de Girona va mostrar a familiars i als nens i nenes com els Mossos d’Esquadra treballen per combinar prevenció, informació i apropament afectiu al col·lectiu amb síndrome de Down, reforçant la confiança i oferint eines concretes per protegir-se de possibles situacions d’assetjament o abús.
Estratègia
Els Mossos disposen d’una estratègia específica de Relacions amb la Comunitat per atendre grups vulnerables, incloent persones amb discapacitat intel·lectual. Hernández detalla que en tot Catalunya, durant el 2024, es van registrar 910 contactes amb entitats de persones amb discapacitat, que poden incloure reunions, visites a comissaries i assistència a sessions informatives com la que es va fer aquest dissabte amb la Coordinadora Down.
Aquests tallers estan dissenyats perquè els participants reconeguin situacions d’abús o assetjament i sàpiguen com actuar, amb grups reduïts i continguts adaptats a la seva capacitat de comprensió. Segons la caporala, els temes que es tracten inclouen abús sexual, assetjament a internet (grooming), abús psicològic, físic, negligència, abusos econòmics, sexting i delictes d'odi i discriminació, amb una atenció especial a identificar possibles víctimes i oferir recursos i eines pràctiques. “La idea és que puguin reconèixer coses que han passat o que poden passar i saber com actuar, amb sessions curtes i molt adaptades al nivell de comprensió dels nens i nenes”, explica Hernández.
Guia dels Mossos
A més, els Mossos han creat una guia interna per a l’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual, que ofereix pautes per identificar situacions de risc, consells d’actuació durant processos policials i recomanacions específiques per tractar amb persones amb discapacitat. Hernández comenta: “Una persona amb síndrome de Down pot ser més fàcil d’identificar, però hi ha altres persones amb discapacitat intel·lectual que no són visibles a simple vista. La guia ens dona eines i claus per detectar factors de risc i saber com actuar si hi ha violència o abús”.
La caporala destaca que els Mossos treballen no només amb persones amb síndrome de Down, sinó amb altres tipus de discapacitat, incloent autisme, discapacitat visual o auditiva, trastorns de parla, síndrome de Tourette o còlic fetal, entre d’altres. L’objectiu és millorar l’atenció i el tractament a tots els col·lectius amb necessitats especials.
Hernández remarca que l’apropament al col·lectiu Down va més enllà de la prevenció: “Quan tenim contacte amb entitats de persones amb discapacitat, sempre oferim xerrades, activitats d’aproximació i, si cal, suport més especialitzat”. Aquest tipus d’accions permeten que els nens i nenes associïn la policia amb seguretat i confiança, i que les famílies percebin que el cos està al seu costat en qüestions preventives i de protecció.
A més de la part informativa i preventiva, la trobada també va tenir moments de convivència i celebració familiar.
