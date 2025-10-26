Ryanair estrena la nova ruta que connecta Girona amb Bucarest
L'aerolínia ofereix tres vols setmanals per tal de potenciar la connexió entre Espanya i Romania
L’aeroport de Girona-Costa Brava ha estrenat aquest diumenge una nova ruta directa amb l’aeroport de Bucarest-Baneasa, a la capital de Romania. L’enllaç el gestiona Ryanair i ofereix tres freqüències setmanals, segons ha informat Aena i tal com havia avançat Diari de Girona.
D'aquesta manera, es reforça la connexió entre Espanya i Romania i Aena destaca que amb s'amplia la xarxa internacional des de l'aeroport de Girona a més de reforçar el vincle amb el país de l'Europa de l'est.
La nova connexió representa una aposta per l’Europa de l’est, un mercat que el mateix director de l’aeroport, Vicent Pallarés, assenyala com un dels que tenen més potencial de creixement. En una entrevista recent a Diari de Girona, Pallarés va destacar que «hi ha mercats importants que encara no estan prou servits, com el propi mercat de l’Estat, el mercat nòrdic o el de l’Europa de l’est, que tenen molt potencial». En aquest sentit, la incorporació d’una ruta amb Bucarest respon a aquesta estratègia d’obrir Girona a nous fluxos de passatgers que fins ara estaven infrarepresentats.
El precedent del 2013
No és la primera vegada que l’aeroport de Vilobí connecta directament amb la capital romanesa. El juny del 2013, la companyia Wizz Air va estrenar un vol a Bucarest que en la seva primera sortida va registrar 140 passatgers. Aquella experiència, però, es va mantenir poc temps i la ruta es va acabar tancant. Ara, més d’una dècada després, Ryanair recupera aquest enllaç amb una operativa que s’allargarà tota la temporada d’hivern.
La nova ruta se suma a l’oferta actual de Ryanair, que continua sent el principal operador de l’aeroport gironí. L’aerolínia irlandesa ha consolidat al llarg dels anys una presència destacada a Vilobí, tot i que amb fluctuacions en el nombre de rutes segons la temporada i la demanda. L’aposta per Bucarest suposa reforçar la diversificació de destinacions i ampliar l’abast de l’aeroport cap a un mercat emergent.
