El Banc dels Aliments de Girona, el cinquè que més recapta de l’Estat
El Gran Recapte s’avança i se celebrarà el 7 i 8 de novembre per no coincidir amb el Black Friday ni amb els exàmens dels voluntaris
El Banc dels Aliments de Girona va ser el cinquè (dels 54 bancs que hi ha en el conjunt de l’Estat) que més quilos va aconseguir recollir en la campanya del Gran Recapte de l’any passat, segons dades de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL).
El rànquing està liderat pel Banc dels Aliments de Barcelona, que va aconseguir recaptar 1.171.775 quilos; seguit dels de Madrid (344.462 quilos); Biscaia (240.017); Vigo (217.140) i Girona (212.434). A la taula baixa hi ha els Bancs dels Aliments de Cadis, amb 743 quilos; Terol (810) i Sòria (1.708).
Enguany, el Gran Recapte s’ha decidit avançar i se celebrarà el 7 i 8 de novembre (normalment es feia a finals de mes). L’acord, al que han arribat tots els Bancs dels Aliments de l’Estat, s’ha produït perquè «la majoria de voluntaris són estudiants d’institut i a finals de novembre estaven d’exàmens i els era complicat venir, pel que aquest any confiem que sigui més fàcil trobar voluntaris, sumat al fet que la campanya coincidia de ple amb el Black Friday», explica la presidenta del Banc dels Aliments de Girona, Carme Casacuberta. Una data que, assegura, «podria haver arribat per quedar-se».
Aquesta edició de la campanya també es farà en format mixt, és a dir, amb recollida de productes físics i també la possibilitat de fer donacions econòmiques. Una doble modalitat que va arribar amb la pandèmia, quan «per força» la recollida va haver de ser econòmica. «A nosaltres ens agrada molt la recollida física però tampoc estem en contra de l’econòmica perquè ens permet comprar els aliments que necessitem en el moment que els necessitem», assegura Casacuberta.
Des del 2020, quan es va registrar un màxim històric de recaptació per la irrupció de la pandèmia, els quilos han anat a la baixa. «El cooperativisme social està desapareixent; la gent està cansada que constantment li demanin diners i és més partidària d’ajudar en moments greus i puntuals, com per la DANA».
Ara que els Bancs dels Aliments han deixat de rebre l'entrega de productes del Fons d'Ajuda Europea per a les Persones més Desafavorides (FEAD), que s'ha substituït per les targetes moneder, han detectat un buit de productes bàsics: «Les donacions que rebem d’empreses són sobretot excedents d’embotits, carn i galetes, que és el que més es produeix a la província de Girona; però necessitem productes bàsics com oli, llet, arròs o llegums».
Enguany, el Gran Recapte comptarà amb la col·laboració del Girona FC i del Bàsquet Girona, que s’han compromès a fer d’altaveu per fer difusió de la campanya.
