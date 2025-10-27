Banyoles apuja l'IBI i la majoria de taxes un 3%
L’alcalde, Miquel Noguer, afirma que aquest increment "és el mínim necessari per a poder equilibrar el pressupost"
El ple de l’Ajuntament de Banyoles ha aprovat, inicialment, les ordenances fiscals per a l’exercici 2026. L’aprovació contempla un augment del 3% sobre l’Impost de Béns Immobles (IBI) urbà i industrial. L’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) i les diferents taxes municipals també incrementen un 3% aproximadament. Per altra banda, es mantenen els imports de l’IBI rústic i comercial i de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM).
L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha explicat que “s’incrementa l’IBI i les diferents taxes municipals un 3%, que es correspon amb l’increment de l’IPC acumulat dels últims 12 mesos. Aquest increment és el mínim necessari per a poder equilibrar el pressupost.”
En referència a la taxa de residus, aquesta s’incrementa en 6 euros per als habitatges plurifamiliars i locals, passant dels 198 als 204 euros (+3,03%), mentre que per habitatge unifamiliars ho fa en 10 euros, de 225 a 235 euros (+4,4%) per habitatge. Per altra banda, la taxa de residus dels solars es manté en 50 euros.
Pel que fa a la taxa de residus en l’àmbit comercial, s’incrementa la tarifa fixa del servei de 175 a 210 euros. Alhora, s’estableix un tram mínim en les fraccions orgànica i barrejada per tal d’ajustar la tarifa a aquells establiments de baixa generació. D’aquesta manera, s’estableix un tram d’entre 1 i 52 quilos, que anteriorment era d’entre 1 i 250 quilos, resultant amb una tarifa de 65 euros en la fracció orgànica i de 35 euros en la fracció barrejada.
Bonificació per fomentar el reciclatge
Amb l’objectiu de fomentar el reciclatge i evitar l’acumulació de voluminosos a les zones de contenidors, l’Ajuntament de Banyoles introduirà una bonificació per a les llars que facin ús de la deixalleria comarcal, la deixalleria mòbil o el servei de recollida de voluminosos. Miquel Noguer ha explicat que “aquells habitatges unifamiliars i plurifamiliars que accedeixin un mínim de 6 vegades a la deixalleria durant el 2026 se’ls aplicarà una bonificació de 15 euros a l’exercici següent”
Aquest bonificació és fruit de la negociació de les ordenances amb l’oposició, on amb el grup municipal d’Esquerra Republicana s’ha treballat per tal d’incentivar aquelles persones que més reciclen.
