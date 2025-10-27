Una col·lisió entre dos cotxes provoca un ferit a la variant de Banyoles
L'han evacuat a l'Hospital Trueta de Girona
Una col·lisió entre dos cotxes ha provocat aquest dilluns al matí un ferit a la variant de Banyoles. L’accident ha tingut lloc poc després de les vuit del matí, a l’altura del quilòmetre 48 de la C-66.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat dotacions dels Bombers de la Generalitat, del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i dels Mossos d’Esquadra. Segons els Bombers, una persona ha resultat ferida de caràcter lleu i ha estat traslladada a l’Hospital Trueta amb una ambulància del SEM.
Els vehicles implicats ocupaven part de la calçada i han hagut de ser retirats per restablir la circulació.