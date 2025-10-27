Gairebé la meitat dels aspirants al carnet de conduir a Girona suspèn el test teòric
Molts alumnes que opten per preparar-se la teoria pel seu compte no la superen i això repercuteix directament en les pràctiques
Treure’s el carnet de conduir a les comarques de Girona continua sent una cursa d’obstacles. Milers d’alumnes es troben atrapats en llistes d’espera, especialment per poder fer l’examen pràctic de circulació.
Pel que fa a la part teòrica, les dades tampoc no conviden a l’optimisme. Segons les xifres facilitades per la Direcció General de Trànsit (DGT), gairebé la meitat dels aspirants suspenen l’examen. Concretament, el 2023 el 48% dels examinats no van aconseguir superar la prova -8.246 persones-, un percentatge molt similar al de l’any anterior, quan la taxa d’aprovats va ser del 52%.
La tendència a llarg termini mostra també un empitjorament: el 2015, un 64% dels alumnes aprovaven a la primera el teòric, mentre que el que portem de 2025 el percentatge ha baixat fins al 58,4%. En el cas de l’examen pràctic, la caiguda és més moderada -del 52,3% al 50,4%-, però el nivell d’exigència és cada vegada més alt.
Des de l’Associació d’Autoescoles de les Comarques Gironines, la seva presidenta, Xènia Ijsselstein, atribueix part d’aquest descens al fet que «cada vegada hi ha més gent que decideix examinar-se pel seu compte, memoritza un text i després li canvien l’ordre de les preguntes i suspèn». Ijsselstein també explica que el nivell d’exigència és «superior al de 20 anys enrere» i que el trànsit actual és «molt més complex que abans». «Ara ens trobem amb més senyals, més semàfors» i també d’altres vehicles com bicicletes, patinets i un volum molt més gran de vehicles. Això obliga els alumnes a estar més atents.
Davant les xifres d’aprovats i suspesos, la presidenta del sector de les autoescoles afirma que «tots voldríem el 100% d’aprovats , peròla realitat és que a Girona tenim unes dificultats estructurals que no depenen de nosaltres». El que demanen és estabilitat i planificació perquè els alumnes no hagin d’esperar mesos per examinar-se ni veure com se’ls caduquen les taxes abans de poder-ho fer, com ha succeït en alguns alumnes que feia mesos que esperaven.
Més suspesos per lliure
Segons les autoescoles gironines, els alumnes que opten per preparar-se la part teòrica sense suport professional tenen moltes menys opcions d’aprovar. A més, aquest dèficit teòric s’acaba notant al moment de fer les pràctiques. «Es nota molt quan un alumne no sap la teoria -assenyala Ijsselstein- perquè durant les pràctiques has d’ensenyar-li conceptes bàsics com els senyals o les prioritats» i això allarga molt més la seva formació. Tot i que la DGT permet presentar-se com a alumne lliure, el suposat estalvi és molt relatiu. Les taxes de trànsit costen gairebé 100 euros (94,05) i s’han de pagar igualment.
Des de la Direcció General de Trànsit es reconeix que el nivell d’aprovats és baix, però es descarta que sigui per un increment de la dificultat dels exàmens. Fonts de l’organisme, citades pel Periódico de Aragón del mateix grup que Diari de Girona neguen que s’hagin modificat les preguntes ni el format com ha corregut darrerament a les xarxes i asseguren que l’únic canvi previst és la futura incorporació de vídeos de percepció de risc, tot i que encara sense data concreta.
A més, la DGT recorda que només adapta exàmens i manuals per a persones amb dislèxia o altres dificultats de comprensió diagnosticades, i que la resta d’aspirants fan la mateixa prova que s’ha fet fins ara i per tant, les informacions que s’han donat a conèixer darrerament no serien correctes, sinó falses.
Problemes endèmics
A la província de Girona, però, el principal coll d’ampolla continua sent la falta d’examinadors. Aquesta situació provoca retards constants i genera tensions entre autoescoles i DGT.
«Sobre el paper ara en tenim molts -admet Ijsselstein-, perquè s’han incorporat cinc nous examinadors i n’hi ha dos d’itinerants. A més, a finals de novembre està previst que arribin tres interins més». Però malgrat això, el nombre d’hores assignades a les autoescoles no s’ha incrementat de manera proporcional. La presidenta explica que el primer cicle d’hores amb els nous examinadors va funcionar correctament, però el següent ja ha estat molt més reduït. Segons diu, «entenem que coincidint amb Fires pot haver-hi una afectació, però el cicle previst per a partir del 3 de novembre encara és més baix que el de Fires».
Davant d’aquesta situació, l’Associació d’Autoescoles assegura que estan «esperant una explicació» per part de la Direcció General deTrànsit.
Preus i costos del carnet
Pel que fa als preus, Ijsselstein recorda que «fa deu anys treure’s el carnet encara era més car que ara». Explica que actualment moltes autoescoles ofereixen paquets combinats que inclouen el curs teòric i un nombre determinat de pràctiques, cosa que permet ajustar el cost total.
Les pràctiques, però, s’han encarit lleugerament. «Han pujat entre un i dos euros per sessió respecte de fa deu anys -detalla-, però cal tenir en compte que els costos de manteniment, assegurances i vehicles han augmentat molt més». Afirma que una pràctica costava entre 36 euros i ara ha pujat fins als 38 euros.
A Girona hi ha prop de 9.000 persones en llista d’espera per examinar-se del permís de conduir. A les comarques gironines, la mitjana d’espera per fer la pràctica se situa entre sis i set mesos, tot i que hi ha casos en què la demora pot arribar fins a un any.
Aquest retard entre la part teòrica i la pràctica de l’examen planteja un problema important: la prova teòrica caduca als dos anys d’haver-se aprovat. Això significa que, si l’alumne no fa la pràctica a temps, haurà de pagar de nou i tornar a fer el test teòric, incrementant tant temps com despeses.
Una situació que les autoescoles denuncien des de fa temps i que les autoritats estan intentant solucionar incrementant el nombre d’examinadors disponibles a les comarques de Girona.
Subscriu-te per seguir llegint
- Aquesta és la ciutat poc coneguda i més bonica del món per Nadal: té sis mercats de conte i carrers amb canals
- Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys
- La doctora explica els símptomes més comuns per falta de magnesi
- Impotència a Palamós per resoldre el cas d'una persona que genera alarma social
- «Paquet no entregat per no ser a casa»: el volum de feina i les penalitzacions, darrere d’aquest ‘truc’ dels repartidors
- El restaurant de cuina catalana afrancesada que triomfa a Girona
- Unes 200 persones es manifesten a Camprodon en contra del telecabina que la Generalitat vol instal·lar a Vallter
- Un camió s'encasta contra dos ponts de l’AP-7 a Vilablareix, fuig i el denuncien per nombroses infraccions