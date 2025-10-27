El Gremi de la Pagesia llança un ultimàtum a Generalitat i Estat i exigeix "mesures efectives" contra la dermatosi
Avisen que convocaran accions de protesta si no s'adopten de manera "immediata"
El Gremi de la Pagesia Catalana ha llançat un ultimàtum a Generalitat, Estat i Comissió Europea i dona un termini de deu dies per aplicar "mesures immediates i efectives" contra la dermatosi nodular contagiosa (DNC). En un comunicat, el Gremi alerta que "la crisi de la DNC es troba lluny d'estar sota control". Per això, avisen que comencen a fer "petites accions reivindicatives per mostrar el rebuig a la mala gestió de les tres administracions". Unes protestes que "augmentaran d'intensitat" si no atenen les seves peticions. El Gremi considera que hi ha una "desorganització" en el sistema que "no permet avançar a la velocitat necessària" per afrontar la situació "amb garanties".
En concret, el Gremi de la Pagesia reclama "aturar els buits sanitaris" i dona dos dies al Departament per "posar ordre a la seva base de dades": "Actualitzar-la i eliminar del llistat de vacunació totes aquelles granges inactives, buides o donades de baixa, per tal de garantir que els percentatges d'animals i explotacions siguin reals i no ficticis".
També volen que la Generalitat assumeixi la gestió directa de la vacunació i "acceleri el procés, fixant deu dies perquè el 100% dels animals dels radis afectats per la malaltia estiguin vacunats.
Al comunicat, insten el Ministeri a agilitzar les valoracions dels buits sanitaris i donen el mateix termini de temps per comunicar "oficialment" els imports d'indemnització per cada concepte. També exigeixen al govern espanyol que Catalunya "tingui llibertat" per decidir el millor pla de vacunació i d'autoprotecció davant la crisi.
Finalment, reclamen a la Comissió Europea que revisi els protocols que està imposant actualment perquè creuen que són "desproporcionats": "Cada zona té les seves característiques pròpies, la seva climatologia i el seu sistema productiu, i per tant les mesures per afrontar aquesta crisi s'han de poder adaptar a criteri de cada territori".
Per tot això, remarquen que Revolta Pagesa engega una campanya de "petites accions reivindicatives" i assenyalen que, si passats deu dies no han obtingut "els resultats esperats", les accions "augmentaran d'intensitat".
