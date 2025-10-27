Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un incendi crema un contenidor i trastos acumulats al voltant a Banyoles

Els Bombers van activar una dotació

Una imatge d'una dotació dels Bombers

Una imatge d'una dotació dels Bombers / Bombers de la Generalitat

Els Bombers van treballar diumenge a la nit en un incendi al carrer Girona de Banyoles. Cap a un quart de dotze de la nit es va declarar el foc, després que s’alertés que cremaven un matalàs i roba al carrer.

Quan els efectius van arribar al lloc, van comprovar que hi havia diversos trastos en flames i que el foc també havia afectat un contenidor proper. Els Bombers van sufocar les flames i van donar l’incendi per extingit poc després.

