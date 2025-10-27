La Policia Local de Ripoll crea una pionera Unitat de Benestar Ciutadà
Es destinarà una agent per coordinar i donar servei als col·lectius més vulnerables
La Policia Local de Ripoll treballa en la creació d’una Unitat de Benestar Ciutadà, que el mateix cos considera pionera no només a Catalunya sinó també a l’Estat. L’anunci es va fer dissabte al migdia durant la celebració del patró de la Policia, Sant Miquel Arcàngel, que al municipi sempre es commemora durant el mes d’octubre. Aquesta Unitat de Benestar vol reproduir la tasca que ja es realitza entre els centres educatius de Ripoll amb la figura de l’Agent Escolar que en coordina els serveis. En aquest cas s’atribuirà la responsabilitat a la sergenta del cos per donar cobertura a sectors en situació de vulnerabilitat, com ara les persones grans, víctimes de violència domèstica, persones amb problemes de salut mental o joves en situació de risc.
La proposta, que té el vistiplau de l’alcaldessa Sílvia Orriols (Aliança Catalana) pretén fer-se de forma coordinada amb les residències, casal d’avis i serveis socials, fer un seguiment personalitzat dels individus en situació vulnerable, mediar en conflictes veïnals i familiars, i promoure’n el coneixement entre la població amb tallers i xerrades preventives. Per aconseguir-ho, a banda de l’assignació de la sergenta que es formarà en atenció a gent gran i en protocols de salut mental, també s’habilitarà un espai "amable" a la comissaria on atendre els afectats.
Està previst que al cap d’un any de posar-se en funcionament, se’n pugui fer una valoració objectiva en l’àmbit policial assistencial. Mentrestant la Policia Local creu que es millorarà la protecció dels col·lectius vulnerables, es crearà una imatge innovadora del municipi en tant que pionera com a ens local en aquest servei, i s’aconseguirà una millor eficiència que ajudarà a reduir la càrrega administrativa i judicial, en tant que incidirà en la documentació, estadística i seguiment dels casos.
