El pressupost d'Olot creix un 16%: nucli antic, neteja, seguretat i escoles, les principals prioritats
Els comptes que el govern porta al plenari incorporen la possible subvenció de la Generalitat procedent del Pla de Barris
L’Ajuntament d’Olot porta a aprovació del Ple d’aquest mes d’octubre un Pressupost de 54.457.834,69€. Suposa un increment del 16% respecte a l’any anterior ja que inclou la possible subvenció procedent del Pla de Barris i Viles de Catalunya. Pendent de resolució per part de la Generalitat, s’ha incorporat als comptes de l’any que ve.
Els Pressupostos de 2026 inclouen el Projecte de Regeneració del Nucli Antic. A l’espera de la resposta que la Generalitat té previst resoldre abans d’acabar l’any, conté un total de 53 actuacions transformadores per a una intervenció integral del centre de la ciutat. El pressupost total és de 25 milions d'euros en accions a desenvolupar durant cinc anys.
En total es preveuen propostes que s’estructuren en tres àmbits:
- Transformacions físiques: 13.128.000€ (52,51% del total)
- Transició ecològica: 3.613.600€ (14,45% del total)
- Acció social comunitària: 6.258.400 € (25,03% del total)
També es preveu la creació i gestió de l’Oficina Local del Pla de Barris al qual es destinen 2.000.000 € (8,00% del total).
Una altra de les principals prioritats de l’Ajuntament d’Olot per al 2026 és la seguretat a tots els barris de la ciutat. S’hi destinen uns 300.000€. Per això, es preveu la incorporació de 3 nous agents de la Policia Municipal. Aquestes noves places permetran que la Policia d’Olot disposi per primera vegada d’una plantilla de 58 agents i que s’avanci en la voluntat de desdoblar la Unitat Operativa. En aquesta mateixa línia també es preveu la posada en marxa un servei de vigilància nocturna dels edificis municipals i la col·locació de més càmeres de vigilància a l’espai públic.
Entre les actuacions previstes també hi ha la instal·lació de càmeres a les àrees de contenidors. És una de les novetats que es preveu implantar al llarg dels 2026 en els espais amb problemàtiques detectades.
Un altre dels reptes que es vol afrontar en aquest pressupost és la millora de la neteja dels barris. Per això, es destinaran 350.000€ addicionals per ampliar la freqüència de recollida i incorporar nous dispositius per al servei.
Es destinen més d’1 milió d’euros a inversions a instal·lacions d’esport base i centres educatius. En aquest sentit, el Pressupost de 2026 permetrà tirar endavant actuacions històriques com la reforma dels vestidors del Sant Roc, l’ampliació del Sant Pere Màrtir i el Morrot i la millora del pavelló de la Pollancreda. També es manté una inversió per avançar en la construcció de la piscina municipal coberta, així com inversions a centres educatius (pla de millores climàtiques).
També en l’àmbit de l’Educació es preveu la construcció d’una nova Escola Bressol. Ubicada al Nucli Antic, és una de les actuacions contemplades en el Pla de Barris. per donar resposta a les necessitats de places d’escola bressol pública a la ciutat.
S’incrementa també la partida prevista per al manteniment de la ciutat. Es reserven 275.000€ per a la millora del paviment i les voreres dels diferents barris d’Olot amb un increment de 50.000€.
El Pressupost de 2026 preveu executar la promoció d’habitatges de Sant Cristòfor. A finals d’aquest any es preveu que comenci l’enderroc de les edificacions i la primera fase d’urbanització d’aquest àmbit, situat entre el carrer Sant Cristòfor i el pont de Santa Magdalena amb gairebé 90 habitatges. Per a l’any que ve augmenta la partida prevista per a la compra i polítiques d’habitatges amb un import total de 274.000€.
En l’atenció a les persones, els Comptes de l’Ajuntament d’Olot de l’any que ve preveuen partides destacades per a l’ampliació i millora de diferents equipaments. D’una banda, es dotaran els recursos necessaris per a la finalització de les obres d’ampliació del centre de dia de la residència Montsacopa, que en total suposarà una inversió de 340.000€.
També en l’àmbit d’atenció a la gent gran, el 2026 serà l’any de redacció del projecte de l’última fase de la remodelació de la residència Sant Jaume, que afectarà a la tercera planta de les instal·lacions. A més, també s’estudiarà la possible estudi de viabilitat tècnica i econòmica per la possible ubicació de nous habitatges amb serveis per a gent gran i joves a les dependències de l’antic hospital pel carrer Mulleras.
Per l’any que ve també es preveu la posada en marxa del nou CAP Olot Nord. El Pressupost de 2026 reserva 200.000€ per a la construcció de l’aparcament al nou ambulatori de la ciutat.
En l’àmbit del medi ambient i a polítiques d’estalvi energètic es destinen 150.000€ del Pressupost Municipal de 2026. També s’inclou en els Comptes de l’any que ve una partida per al nou bici carril del Pla de Dalt que connecta fins a l’escola del barri, l’INS Garrotxa i l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa. En total s’hi destinen 305.000€ per al 2026 i 181.000€ que es reservaran del 2027. En aquest capítol, una altra de les prioritats és la millora del riu Fluvià al qual es dediquen 50.000€ del pressupost de 2026, una quantitat que es preveu que es repeteixi al 2027.
El suport a les entitats, associacions i clubs esportius augmenta de cara al 2026 amb més d’un 10% que permetrà atendre l’activitat dels actes culturals, esportius, socials i veïnals que s’organitzen a la ciutat.
Un altre dels punts del Ple d’aquest dijous les Ordenances Fiscals. Es manté el compromís de no pujar la pressió fiscal al marge de l’IPC, d’acord amb la previsió realitzada a l’inici d’elaboració dels comptes per al tancament d’aquest exercici.
Pel que fa a la taxa de residus, i degut a la llei espanyola que obliga als Ajuntaments a cobrir el 100% del cost, caldrà aplicar-hi una actualització de l’IPC al qual caldrà afegir-hi 3’49%.
El Pressupost de l’Ajuntament d’Olot es portarà per a la seva aprovació en el Ple d’aquest dijous. Amb l’objectiu d’aconseguir el màxim consens s’han mantingut converses des de fa setmanes amb tots els Grups Municipals i, d'aquesta manera, l'equip de govern de l’Ajuntament d’Olot - format per Junts i ERC i amb majoria absoluta - ha arribat a un acord amb el PSC que votarà a favor dels Comptes i les Ordenances Fiscals de 2026.
