Camprodon situa càmeres de vigilància en zones de contenidors per combatre l'incivisme

Camprodon instal·la càmeres de vigilància en zones de contenidors per combatre l'incivisme

Camprodon instal·la càmeres de vigilància en zones de contenidors per combatre l'incivisme / Jordi Remolins

Jordi Remolins

Jordi Remolins

Camprodon

El pla de millora de gestió de residus que està realitzant l’Ajuntament de Camprodon, tindrà com a primera acció la instal·lació de càmeres de videovigilància en tres de les àrees d’aportació de deixalles que té el municipi. La reiteració en actes incívics com ara deixar les bosses o els residus fora del contenidor, o bé separar incorrectament les fraccions, ha impulsat aquesta mesura. En els últims anys l’Ajuntament s’ha fet ressò de la mala praxi que ha observat en alguns vilatans pel que fa a la recollida selectiva, i va animar fins i tot als veïns a denunciar aquells que no la realitzen correctament.

El projecte global que tot just s’està iniciant preveu també renovar els contenidors, col·locar-ne d’intel·ligents, i la supressió dels que es van soterrar, a fi de millorar la imatge dels espais públics. Anteriorment, ja es va delimitar l’espai de dues zones de contenidors amb tanques de fusta per minimitzar-ne l’impacte visual. L’ús de càmeres per dissuadir aquest tipus d’incivisme ja s'utilitza en altres poblacions de la comarca com Ripoll.

