Camprodon situa càmeres de vigilància en zones de contenidors per combatre l’incivisme
El pla de millora de gestió de residus que està realitzant l’Ajuntament de Camprodon, tindrà com a primera acció la instal·lació de càmeres de videovigilància en tres de les àrees d’aportació de deixalles que té el municipi. La reiteració en actes incívics com ara deixar les bosses o els residus fora del contenidor, o bé separar incorrectament les fraccions, ha impulsat aquesta mesura. En els últims anys l’Ajuntament s’ha fet ressò de la mala praxi que ha observat en alguns vilatans pel que fa a la recollida selectiva, i va animar fins i tot als veïns a denunciar aquells que no la realitzen correctament.
El projecte global que tot just s’està iniciant preveu també renovar els contenidors, col·locar-ne d’intel·ligents, i la supressió dels que es van soterrar, a fi de millorar la imatge dels espais públics. Anteriorment, ja es va delimitar l’espai de dues zones de contenidors amb tanques de fusta per minimitzar-ne l’impacte visual. L’ús de càmeres per dissuadir aquest tipus d’incivisme ja s'utilitza en altres poblacions de la comarca com Ripoll.
