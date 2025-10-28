Les autoescoles acusen el ministre Marlaska de mentir
El ministre assegura que la taxa d’aprovats ha baixat al 47%, però les autoescoles de Catalunya defensen que la realitat és diferent
Les declaracions del ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre les xifres d’aprovats i suspesos del carnet de conduir a Catalunya han provocat reaccions immediates del sector de les autoescoles. El ministre va afirmar -com recollia EFE, que la taxa d’aprovats ha disminuït «ostensiblement», fins al 47%, i que això obliga a realitzar moltes més proves en no superar els exàmens a la primera i segona convocatòria. Marlaska també va destacar que a Catalunya s’han fet més exàmens per l’augment de suspesos i que el govern està treballant per incrementar el nombre d’examinadors per reduir les llistes d’espera.
Segons la diputada d’ERC Inés Granollers, actualment unes 80.000 persones esperen per examinar-se a Catalunya, amb una mitjana de tres mesos per al teòric i de sis mesos per al pràctic. En el cas de Girona n’hi ha prop de 9.000. Granollers va qualificar les mesures del govern com a «insuficients» i va criticar la negativa de l’executiu central a acceptar el suport del Servei Català de Trànsit.
En resposta, Marlaska va defensar la gestió de la DGT, destacant que Catalunya compta actualment amb 126 examinadors, una cobertura del 82%, que pròximament serà de 142, superant el 100%. També va recordar la creació de 800 noves places d’examinadors a tot l’Estat en els últims anys, de les quals més de 100 corresponen a Catalunya, així com la incorporació de 445 interins des del 2018, més de 100 a Catalunya. El ministre va afegir que es treballa amb el Servei Català de Trànsit per millorar la formació viària dels aspirants, i que els exàmens només s’adapten a persones amb dificultats diagnosticades com dislèxia.
Malgrat aquestes explicacions, la Federació d’Autoescoles de Catalunya ha enviat un escrit al ministeri demanant que «faci un pas enrere i doni les dades correctes». La presidenta de l’Associació d’Autoescoles de les Comarques Gironines, Xènia Ijsselstein, assegura que la mitjana d’aprovats a Catalunya està per sobre de la mitjana estatal i considera injust que les autoescoles siguin acusades de «mal formadors». Afirma que un personatge públic amb accés a la informació oficial deixa malament les autoescoles, en comptes de treballar conjuntament per trobar solucions a les llargues esperes i a la manca d’examinadors que pateixen els alumnes. L’acusa de «dir mentides» i reclama que rectifiqui.
Aquesta problemàtica, que afecta directament la formació dels aspirants, es combina amb la situació de milers d’alumnes atrapats en llistes d’espera i amb el risc que la prova teòrica caduqui abans de poder fer la pràctica. A Girona, per exemple, hi ha prop de 9.000 persones en llista d’espera, amb demores que van dels sis als set mesos, i fins i tot fins a un any en alguns casos.
Les autoescoles subratllen que, malgrat l’increment de nous examinadors i interins, les mesures del govern continuen sent insuficients i reclamen més coordinació i planificació per evitar que els alumnes hagin d’esperar tant.
