Pagesos protesten per la mala gestió de la dermatosi amb bales de palla i pintades davant les oficines d'Agricultura
L'acció s'ha dut a terme a primera hora del matí a Girona, Banyoles o Figueres, entre d'altres
Membres del col·lectiu pagès han portat a terme una acció de protesta a les portes d'algunes oficines comarcals del Departament d'Agricultura aquest dimarts al matí contra la gestió de la dermatosi nodular contagiosa (DNC). En concret, han portat bales de palla, amb la intenció de bloquejar l'entrada. També han fet pintades amb el lema 'tic, tac' i han penjat cartells on es podia llegir 'Revolta Pagesa'. L'acció s'ha dut a terme a primera hora del matí a Banyoles, Figueres, Girona, Granollers o Vic, entre d'altres. Aquest dilluns, el Gremi de la Pagesia va llançar un ultimàtum a Generalitat, Estat i Comissió Europea, donant-los deu dies per aplicar "mesures immediates i efectives". A més, va anunciar petites accions reivindicatives.
En concret, el Gremi reclama aturar els "buits sanitaris" i dona dos dies al Departament per "posar ordre a la seva base de dades" per d'eliminar del llistat de vacunació les granges inactives, buides o donades de baixa. També volen que la Generalitat assumeixi la gestió directa de la vacunació i acceleri el procés, fixant deu dies perquè el 100% dels animals dels radis afectats per la malaltia estiguin vacunats.
Al Ministeri li demanen agilitzar les valoracions dels buits sanitaris i li donen el mateix termini per comunicar oficialment els imports d'indemnització per cada concepte. També exigeixen al govern espanyol que Catalunya "tingui llibertat" per decidir el millor pla de vacunació i d'autoprotecció davant la crisi. A la CE li reclamen revisar els protocols perquè els veuen desproporcionats.
Finalment, van anunciar que Revolta Pagesa iniciava una campanya de petites accions reivindicatives i assenyalaven que, si passats deu dies no s'obtenen els resultats esperats, les accions augmentaran d'intensitat.
