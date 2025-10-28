Rescaten un ciclista ferit després d'una caiguda a la Vall de Bianya
Els Bombers li han fet les primeres cures i l'han evacuat fins a l'ambulància del SEM
Els Bombers han rescatat aquest dimarts al migdia un ciclista que s’ha accidentat a la Vall de Bianya. L’home ha patit una luxació d’espatlla mentre ha fet una ruta de muntanya per la Vall d'en Bach.
L’avís del succés l’han rebut al 112 poc després d’un quart d’una del migdia, i han activat dues dotacions, una de les quals amb especialistes en rescats del GRAE.
Un cop al lloc de l’accident, els bombers han comprovat l’estat de l’home, li han practicat les primeres cures i l'han traslladat fins a l’ambulància del SEM que els ha esperat en una carretera propera. Posteriorment, els sanitaris l’han evacuat a l’hospital comarcal d’Olot.
