El Tribunal de Comptes sanciona Aliança Catalana per superar més d'un 10% els límits de despesa a les municipals de 2023
El partit, amb una multa de 431,45 euros, es troba entre les 14 formacions a qui l'òrgan ha sancionat
El ple del Tribunal de Comptes ha acordat imposar una sanció a Aliança Catalana per haver superat en més d'un 10% el límit de les despeses electorals en la campanya de les eleccions municipals del 2023, després de les quals Sílvia Orriols va convertir-se en alcaldessa de Ripoll. El partit d'extrema dreta, amb una multa de 431,45 euros, es troba entre les 14 formacions a qui l'òrgan ha sancionat per incomplir l'article 192.3 de la llei electoral general (LOREG). Entre els amonestats també hi ha la formació Ara Decidim Ripollet, amb una multa de 1.007,65 euros.
