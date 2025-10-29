Així lluiten els Mossos contra els multireincidents
El pla Kanpai es consolida com a eina clau contra la multireincidència amb 432 detinguts en sis mesos
Norma Vidal (ACN) / Pau Cortina (ACN)
El pla Kanpai s'ha consolidat com l'instrument clau dels Mossos per combatre la multireincidència amb un total de 432 detinguts en els seus primers sis mesos d'aplicació. En una entrevista amb l'ACN, Rafa Tello, cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana de la Regió Metropolitana de Barcelona, ha defensat la necessitat de ser "implacables" amb els delinqüents "oportunistes" que fan del delicte "el seu modus vivendi". Alhora, ha assegurat que els arrestats acumulen una mitjana de vuit antecedents cadascun. La pressió policial ha reduït un 8% els fets relacionats amb la multireincidència a Barcelona i un 13% els comesos al metro.
La multireincidència és un dels reptes més persistents per a la seguretat a l’àrea metropolitana de Barcelona. La reiteració constant de delictes, especialment furts i robatoris, genera una percepció creixent d’inseguretat que afecta comerços, transport públic, zones d’afluència i punts turístics. Les causes són diverses i complexes, i tot plegat es veu agreujat per la saturació dels jutjats i tribunals que pateix la capital catalana.
Per posar fre a aquesta problemàtica, el mes d’abril passat els Mossos van començar a desplegar el pla Kanpai a la capital catalana i el seu entorn. Aquesta estratègia, que combina accions simultànies, intel·ligència policial i una estreta coordinació amb altres cossos, s’ha traduït en nou dispositius realitzats en 26 ciutats catalanes, amb la participació de més de 5.600 agents de diversos cossos policials i 4.200 dels Mossos. Com a resultat, s’han detingut 432 persones, que acumulen un total de 3.794 antecedents; s’han identificat 20.704 individus, amb 47.229 antecedents registrats, i s’han investigat 153 més, amb 927 antecedents.
Tello, ha destacat que aquestes intervencions s’han planificat d’acord amb una “intel·ligència policial i prospectiva” que permet predir el que pot passar, visualitzar diferents escenaris i actuar de forma directa sobre la persona reincident. Ha ressaltat que s’han dut a terme a diverses localitats tenint en compte les necessitats de cada municipi, i ha recordat que el pla Kanpai ha implicat la participació d’efectius de diverses unitats del cos, i la incorporació d'agents d’Arro i Brimo a la seguretat ciutadana.
Delinqüents oportunistes
Tello ha precisat que el perfil sobre el qual es posa el focus és el de delinqüents “amb alt risc de persistència”. En aquest sentit, ha destacat la feina transversal que es duu a terme i ha assegurat que “l’eix vertebrador” és la coordinació amb policies municipals, Policia Nacional, Guàrdia Civil, Inspecció de Treball i seguretat privada: “El que hem après és que cada vegada més es treballa de manera més transversal, que al final pensem que és el més efectiu contra aquestes persones que persisteixen”, ha apuntat.
Pel que fa a la tipologia delictiva, ha assenyalat que majoritàriament són lladres “oportunistes” que busquen cometre un furt o un robatori violent. Tot i que la majoria d’aquests fets passen al carrer, ha remarcat que també s’actua amb “dispositius quirúrgics” contra persones que cometen robatoris amb força a l’interior de domicilis, vehicles o establiments, així com contra lladres que utilitzen el patinet com a mitjà de fugida. “L’objectiu és neutralitzar aquestes persones que persisteixen i donar sensació de seguretat”, ha insistit.
Tello ha explicat que els operatius s’han estès també a aeroports com els de Barcelona i Girona i a xarxes de transport, i ha afegit que en moltes d’aquestes intervencions sovint s’han inclòs comisos d’armes blanques. “Volem que a l’espai públic no hi hagi armes”, ha dit, afegint que actuen sobretot en punts on la policia considera que “saturant el patrullatge o les accions pot intervenir armes i treure-les de circulació”.
Reducció de delictes al metro
A més, ha assenyalat que un dels punts on s’ha posat especial interès és la xarxa de metro de Barcelona, una zona d’aglomeració de ciutadans que genera oportunitats per a aquests lladres. Des de l’inici del pla Kanpai, s’han reduït els fets delictius comesos al metro un 13%.
Segons Tello, aquest percentatge, sumat al descens del 8% dels fets delictius associats a la multireincidència a la capital catalana, evidencia que l’estratègia és efectiva. “Els dispositius funcionen, la cohesió és molt bona i treballem de manera integral i transversal. Estem esperançats que tot això es reverteixi”, ha apuntat.
En aquesta mateixa línia, s’ha mostrat satisfet per l’elevat nombre de persones amb requeriments policials o judicials pendents o amb ordres de recerca que s’han pogut localitzar gràcies als dispositius desplegats.
Tot i reconèixer que encara hi ha camí per recórrer, ha afirmat que la tendència és positiva: “Les dades són bones i la percepció de seguretat millora", ha considerat Tello, que ha dit que Barcelona és una ciutat "on les persones poden moure's amb seguretat, tot i que la percepció a vegades no coincideixi amb la realitat”.
Amb tot, ha afirmat que els Mossos continuaran treballant en aquesta línia per ser “implacables” i combatre el fenomen amb fermesa. “Volem fer la vida impossible a aquestes delinqüents que fan del delicte el seu modus vivendi”, ha sentenciat.
Eficàcia judicial i frustració
Tot i la feina intensa dels Mossos, Tello ha recordat que el Kanpai va dissenyar-se per abordar el fenomen de manera transversal i intentar “influir també en l'àmbit judicial, social i de coordinació amb tots els sectors de seguretat”.
Sense entrar a valorar l’eficàcia del sistema judicial, el comandament ha reconegut que hi ha un elevat nombre de persones que “són detingudes de manera contínua” perquè poc després de cometre un fet delictiu i ser arrestades, surten al carrer de nou i tornen a actuar. “Aquest col·lectiu és objecte d’anàlisi i seguiment, perquè sabem que genera problemes”, ha puntualitzat.
El responsable dels Mossos ha admès que aquesta mena de situacions poden generar certa “frustració” entre els cossos policials, però ha remarcat que aquesta sensació és “inherent” a la feina que la policia duu a terme. “Al final, la nostra tasca és posar el nostre gra de sorra per millorar el dia a dia. A més, treballem constantment en innovació i anàlisi per atacar el problema de manera més efectiva”, ha sentenciat.
