Desarticulada una banda que va assaltar, emmanillar i robar els camions a dos transportistes a Celrà
Els Mossos d'Esquadra i la Policia Foral de Navarra han desmantellat l'organització criminal utilitzava els vehicles per transportar droga
Mossos d’Esquadra de l’Àrea Central d’Investigació de Patrimoni de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC), juntament amb la Policia Foral de Navarra (Brigada de Delitos contra las Personas, de la División de Policía Judicial ―DPJ―), han desarticulat una organització criminal dedicada a assaltar camions que transportaven droga. Una de les accions violentes es va realitzar a Celrà on tres individus armats van assaltar dos camioners, els vam emmanillar i es van endur els camions.
En l'operatiu s'han detingut cinc persones i intervingut 15 quilos d'haixix, 100 grams de cocaïna, quatre vehicles sostrets, armes, i objectes diversos com credencials policials.
Entre el 13 i el 15 d’octubre van detenir, a les comarques de l’Anoia i el Baix Llobregat, cinc persones d’entre 23 i 53 anys per la seva relació amb dos robatoris amb violència i intimidació a camioners a les localitats d’Arazuri (Navarra) i el de Celrà, els dies 26 i 28 d’abril de 2025, respectivament.
Per fer-ho, exhibien armes de foc i distintius policials, i posteriorment emmanillaven els ocupants del camió, als quals preguntaven si transportaven haixix. En el fet de Navarra, a més, van agredir la víctima i la van segrestar fins a Catalunya, on finalment la van alliberar.
El primer fet va tenir lloc en un polígon industrial d’Arazuri (Navarra), on una de les víctimes acabava d’estacionar un camió provinent del Marroc que transportava components elèctrics per a vehicles. En aquell moment, van aparèixer dos cotxes i en van sortir diverses persones que es van fer passar per policies i van assaltar el camioner, el van emmanillar i el van introduir dins d’un dels vehicles. Llavors, un dels assaltants va accedir a la tractora per conduir el camió en un llarg trajecte fins a Catalunya. Pel camí, van agredir la víctima diverses vegades i la van interrogar sobre si el camió duia droga amagada, concretament haixix. Finalment, van alliberar el camioner en un punt indeterminat entre les localitats de Cunit i Cubelles, juntament amb la cabina del camió.
Dos dies després de ser alliberada, la víctima va aconseguir recuperar el semiremolc en una zona propera on l’havien deixat anar. Al vehicle li faltava una part de la mercaderia, una altra part havia quedat danyada i la carrosseria també tenia desperfectes. Des d’allà, va fer el trajecte fins a Pamplona, on finalment va denunciar els fets a la Policia Foral. Els agents van comprovar que el semiremolc presentava talls fets amb una eina tipus radial en una de les parets que el separaven de la cabina, que donava accés a un espai ocult des del qual els assaltants haurien pogut sostreure la droga.
L’empresa propietària de la mercaderia també va denunciar els fets. Es calcula que el greuge econòmic sofert és de prop de 200.000 euros, entre el material sostret, el danyat, els danys al vehicle i el perjudici per a les empreses implicades en el transport de la càrrega.
Mossos i Policia Foral de Navarra
Les primeres gestions de la Policia Foral van portar a identificar un vehicle domiciliat a Catalunya, per això van requerir la cooperació dels Mossos d’Esquadra. La informació aportada per la policia catalana va ser clau per identificar un dels principals investigats.
Paral·lelament a aquestes gestions, dos dies més tard del primer fet, a la localitat de Celrà (Gironès) se’n va produir un altre de característiques molt similars: dos camioners que venien des de Tànger (Marroc) van ser assaltats per tres individus que van exhibir una arma de foc i distintius policials. Els van fer sortir del camió, els van emmanillar, els van sostreure documentació i els telèfons mòbils i es van endur el camió. Els autors van presentar-se al lloc dels fets amb els mateixos vehicles que s’havien identificat en el robatori de Navarra.
La coincidència en el temps dels dos robatoris, les similituds en el modus operandi emprat i les primeres gestions per identificar els investigats van propiciar la creació d’un ECI entre l’Àrea Central d’Investigació de Patrimoni dels Mossos d’Esquadra i la Brigada de Delitos contra las Personas de la Policia Foral de Navarra.
La Policia Foral va assumir la investigació tècnica, centrada en l’anàlisi de les comunicacions, l’explotació d’informació telefònica i altres treballs especialitzats que van permetre identificar l’estructura i els moviments del grup criminal. I els Mossos d’Esquadra van dur a terme la investigació sobre el terreny, amb vigilàncies, seguiments i actuacions operatives que van permetre localitzar els principals integrants de l’organització.
La investigació va permetre connectar els dos fets i ubicar la base logística dels principals membres de l’organització criminal en diferents localitats de l’Anoia i el Baix Llobregat. Alguns d’ells fins i tot disposaven de naus industrials i tallers, que freqüentaven en el marc de la seva activitat il·lícita. Les comprovacions fetes durant la investigació van concloure que alguns dels vehicles utilitzats en els dos assalts duien matrícules doblades per dificultar-ne la identificació.
Un dels principals investigats ja tenia un ampli historial delictiu, en què destaquen delictes contra la salut pública i robatoris amb violència, especialment narco assalts, a més de robatoris amb força a empreses i falsificacions documentals.
Onze entrades a l’Anoia i al Baix Llobregat
L’operació va culminar amb un dispositiu conjunt en què els dos cossos van participar activament en les detencions i registres, i van aconseguir desarticular completament l’organització criminal.
L’explotació de la investigació va consistir en onze entrades, entre domicilis, naus i locals dels investigats, practicades els dies 13 i 15 d’octubre a les localitats d’Igualada, la Pobla de Claramunt, la Torre de Claramunt, Piera i les Pinedes de l’Armengol (Anoia), i a Molins de Rei (Baix Llobregat).
El balanç de l’operatiu va ser de cinc detinguts i la intervenció de més de 15 kg d’haixix, més de 100 grams de cocaïna i quatre vehicles sostrets. També es va localitzar una escopeta de caça i una pistola semiautomàtica, a més d’armilles, credencials policials i balises de seguiment, entre altres objectes.
El dispositiu va comptar amb més d’un centenar d’efectius, amb agents de la DIC, d’ordre públic, de la Unitat Canina, la Unitat de Drons, de Mitjans Aeris, de la Policia Científica, la Unitat de Seguretat Ciutadana i agents de la DPJ de la Policia Foral.
Quatre dels cinc detinguts van passar a disposició judicial al Jutjat d’Instrucció número 3 de Pamplona, i posteriorment van ingressar a la presó. Se’ls atribueixen delictes de detenció il·legal, tracte degradant, robatori de vehicle amb força, robatori amb violència i intimidació, pertinença a organització criminal i delictes contra la salut pública.
La col·laboració estreta entre els dos cossos policials ha estat clau per neutralitzar un grup dedicat a perpetrar vuelcos de droga a altres col·lectius delictius.
