Neix Romanyam, el nou mercat gastronòmic i artesanal de les Gavarres
La fira se celebrarà el pròxim dissabte 8 de novembre i també ha programat diverses activitats i tallers familiars, com un concurs de pintura ràpida, una actuació musical, una sortida naturalista o un taller de vermut aromàtic
Romanyà de la Selva es convertirà el pròxim dissabte 8 de novembre en l’epicentre de la gastronomia i l'artesania local amb la primera edició de Romanyam, una jornada per viure, tastar i descobrir productes agroalimentaris i artesanals vinculats a l’espai natural protegit de les Gavarres.
La fira, que arrencarà a les nou del matí i s'allargarà fins a les set de la tarda, vol celebrar la riquesa gastronòmica, artesanal i cultural de les Gavarres. Un dels plats forts de la cita serà el mercat de productors locals, que oferirà als visitants una àmplia selecció de vins, formatges, mels i olis de proximitat, a més de productes sostenibles i artesania de quilòmetre zero.
A l'espai gastronòmic, els visitants podran degustar diferents propostes de cuina tradicional amb la participació de restauradors de Santa Cristina d’Aro i Llagostera.
El mercat també ha programat diverses activitats i tallers familiars, com un concurs de pintura ràpida; una actuació musical a càrrec de la formació Fenya Rai, que reprodueix el cançoner popular amb un toc fresc; una sortida naturalista a l’entorn de Romanyà; un taller sobre megalitisme a la Cova d’en Daina per descobrir què menjaven i què bevien les persones que van construir el dolmen; o un taller de vermut aromàtic amb Emporarom. El programa complet es pot consultar aquí. La majoria d'activitats requereixen inscripció prèvia.
Romanyam està organitzat pels Ajuntaments de Santa Cristina d’Aro i Llagostera, l’Associació de Veïns de Romanyà de la Selva i el Consorci de les Gavarres de la Diputació de Girona.
Commemoració del Manifest de Romanyà
La primera edició de la fira també ha programat un acte institucional per commemorar els 50 anys del Manifest de les Gavarres, que tindrà lloc a l’església de Sant Martí de Romanyà de la Selva i comptarà amb la participació d'un dels seus promotors, Joan Cals, per homenatjar la lluita per la protecció del patrimoni natural, que va aconseguir la protecció de l'espai natural de les Gavarres i la creació del Consorci per gestionar-lo.
Amb tot, Romanyam reivindica que és molt més que un mercat: és una experiència que connecta territori, tradició i comunitat, que vol convertir-se en una cita anual imprescindible marcada al calendari.
- Més de 500 persones demanen la dimissió de l'alcalde de Sant Hilari Sacalm per la pujada del rebut de l'aigua
- La privatització del Bell-lloc i Les Alzines podria fer sortir més de 300 alumnes, que hauran d’absorbir la resta de centres de Girona
- Un camió s'encasta contra dos ponts de l’AP-7 a Vilablareix, fuig i el denuncien per nombroses infraccions
- Apareix un home mort en una platja de Sant Antoni
- El Girona necessita la pròrroga per desfer-se del Constància (2-3)
- Girona, escenari del renaixement espiritual de Dani Alves
- Protestes per no poder obrir el toro mecànic per les Fires de Girona: 'Volem justícia firal, no exclusió administrativa
- Josep Salvat: «Va ser com si l’univers em digués ‘has fet bé de triar Girona’»