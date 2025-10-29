Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Neix Romanyam, el nou mercat gastronòmic i artesanal de les Gavarres

La fira se celebrarà el pròxim dissabte 8 de novembre i també ha programat diverses activitats i tallers familiars, com un concurs de pintura ràpida, una actuació musical, una sortida naturalista o un taller de vermut aromàtic

Un dels espais on se celebrarà la fira.

Un dels espais on se celebrarà la fira. / Cedida

Meritxell Comas

Meritxell Comas

Romanyà de la Selva

Romanyà de la Selva es convertirà el pròxim dissabte 8 de novembre en l’epicentre de la gastronomia i l'artesania local amb la primera edició de Romanyam, una jornada per viure, tastar i descobrir productes agroalimentaris i artesanals vinculats a l’espai natural protegit de les Gavarres.

La fira, que arrencarà a les nou del matí i s'allargarà fins a les set de la tarda, vol celebrar la riquesa gastronòmica, artesanal i cultural de les Gavarres. Un dels plats forts de la cita serà el mercat de productors locals, que oferirà als visitants una àmplia selecció de vins, formatges, mels i olis de proximitat, a més de productes sostenibles i artesania de quilòmetre zero.

A l'espai gastronòmic, els visitants podran degustar diferents propostes de cuina tradicional amb la participació de restauradors de Santa Cristina d’Aro i Llagostera.

El mercat també ha programat diverses activitats i tallers familiars, com un concurs de pintura ràpida; una actuació musical a càrrec de la formació Fenya Rai, que reprodueix el cançoner popular amb un toc fresc; una sortida naturalista a l’entorn de Romanyà; un taller sobre megalitisme a la Cova d’en Daina per descobrir què menjaven i què bevien les persones que van construir el dolmen; o un taller de vermut aromàtic amb Emporarom. El programa complet es pot consultar aquí. La majoria d'activitats requereixen inscripció prèvia.

Romanyam està organitzat pels Ajuntaments de Santa Cristina d’Aro i Llagostera, l’Associació de Veïns de Romanyà de la Selva i el Consorci de les Gavarres de la Diputació de Girona.

Commemoració del Manifest de Romanyà

La primera edició de la fira també ha programat un acte institucional per commemorar els 50 anys del Manifest de les Gavarres, que tindrà lloc a l’església de Sant Martí de Romanyà de la Selva i comptarà amb la participació d'un dels seus promotors, Joan Cals, per homenatjar la lluita per la protecció del patrimoni natural, que va aconseguir la protecció de l'espai natural de les Gavarres i la creació del Consorci per gestionar-lo.

Amb tot, Romanyam reivindica que és molt més que un mercat: és una experiència que connecta territori, tradició i comunitat, que vol convertir-se en una cita anual imprescindible marcada al calendari.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents