Tomben unes ordenances fiscals de Ripoll que només valida Aliança Catalana
L’alcaldessa va reiterar que alguns santjoanins segueixen abocant residus en contenidors ripollesos
Les ordenances fiscals que va presentar l’equip de govern d’Aliança Catalana al ple ordinari de dimarts al vespre, no van tirar endavant per l’oposició del bloc d’esquerres i els independents de Som-hi. Els únics vots a favor d’Aliança i les abstencions de Junts, no van ser suficients per aprovar les modificacions dels preus públics, on malgrat la voluntat de no augmentar la pressió fiscal sobre els vilatans, es plantejava una puja del 5% en l’aigua, el 3,8% en les escombraries, i un 2,8% en el cementiri. Per contra, congelava l’IBI i aplicava descomptes a les obres on s’utilitza aïllant tèrmic, es retira l’aminat o en els domicilis on s’utilitzen energies renovables.
La discussió de les ordenances va servir perquè l’alcaldessa Sílvia Orriols assenyalés l’augment de la immigració com a causant de la mala gestió en els residus. També va reiterar tal com havia fet el seu predecessor Jordi Munell (Junts) el costum d’alguns habitants de Sant Joan de les Abadesses d’abocar les escombraries en determinats contenidors de Ripoll aprofitant els seus desplaçaments, ja que al municipi santjoaní s’hi practica la recollida porta a porta que dificulta la gestió dels residus. L’alcaldessa va argumentar que la retirada de les bonificacions per reciclatge, són degudes al fet que “com més bonifiquem, menys reciclatge aconseguim”, i va justificar l’augment del preu de l’aigua per les millores a la planta potabilitzadora i els filtres per evitar l’excés d’arsènic.
El socialista Enric Pérez va reclamar que s’esmorteeixin les fuites d’aigua de la xarxa, que va quantificar en un 34%, tot i que Orriols va quantificar en el 50% la que es perdia en l’anterior mandat. El portaveu de la CUP, Jordi Hostench, va lamentar els topalls en matèria de polítiques socials, però alhora va voler recordar que arran de la crisi de 2008 es pateix precarietat econòmica tant en la població en general com en els ajuntaments. Per la seva banda Ferran Raigon (Junts) va justificar la seva abstenció per tal d’ajustar les seves propostes de cara a una futura votació.
La majoria simple que té Aliança Catalana al consistori també es va constatar en la no aprovació de la modificació del Pla General en l’àmbit urbanístic de Castelladral Sud, on es preveia la reducció de 21 habitatges adossats a 7 d’unifamiliars aïllats. L’equip de govern va comptar amb la complicitat de Junts, però l’empat a vuit vots amb la resta de l’oposició -Aliança patia l’absència de la regidora Anna Flores- va impossibilitar que tirés endavant perquè era necessària majoria absoluta, i el vot de qualitat d’Orriols no era suficient. En la discussió de les dues mocions que van presentar PSC i Aliança sobre la situació a Gaza, el grup que governa Ripoll va quedar-se sol defensant l’estat d’Israel, malgrat que Junts va abstenir-se en totes dues votacions.
