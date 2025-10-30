La CUP denuncia que l'Ajuntament d'Olot ha eliminat el recàrrec de l’IBI als pisos buits
Afirmen que el consistori ha renunciat a cobrar 533.039 euros al llarg dels últims quatre anys
La CUP denuncia que l’equip de govern d’Olot ha eliminat de les ordenances fiscals el recàrrec de l’IBI que fins ara havien de pagar els propietaris que mantinguessin habitatges permanentment desocupats sense motiu justificat.
La formació assegura que tot i que la norma portava vigent des de 2020, l’Ajuntament d’Olot no ha intentat cobrar mai el recàrrec previst, que era d’un 50% de l’IBI el primer any, un 100% el segon i un 150% el tercer. "Segons els càlculs fets pel propi Ajuntament l’any 2020 sobre 400 habitatges buits, el primer any de cobrament s’haurien ingressat 66.629,96 euros", afirmen en un comunicat.
Tenint en compte els increments del segon i el tercer any (133.259,92 euros i 199.889,88 euros, respectivament), la CUP denuncia que l’Ajuntament ha renunciat a cobrar 533.039,68 euros al llarg dels últims quatre anys. "Diners que haurien d’haver servit per augmentar el parc d’habitatge públic i assequible", asseguren.
El portaveu de la CUP, Jordi Gasulla, remarca que la ciutat d’Olot pateix un greu problema d’accés a l’habitatge. Des de la CUP exposen que el preu de lloguer a Olot pràcticament s’ha doblat els últims 20 anys. "El 2005, es pagaven uns 300 euros de lloguer per un pis. L’any 2023 va ser la ciutat on més va pujar el preu de lloguer a les comarques gironines i aquest 2025 el preu mitjà d’un lloguer se situa entorn als 540 euros mensuals", exposen.
Incompliments en el pressupost
A més, el regidor de la CUP, Dani Dorca, ha denunciat que l’equip de govern no ha complert tots els compromisos signats amb la formació ara fa un any. Junts i ERC havien promès fer, com a mínim, un carril bici de qualitat en una de les principals vies de la ciutat; instal·lar senyals pedagògiques en diversos barris d’Olot per fomentar els desplaçaments a peu (campanya Olot Camina); redactar un Pla de supressió de barreres arquitectòniques; i ampliar una escola bressol municipal perquè cap família es quedi sense plaça, expliquen. En relació al Nucli Antic, la CUP afirma que "ja era hora que es comencessin a fer accions que realment van a l’arrel, en comptes de limitar-se a fer operacions estètiques.
