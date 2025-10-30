Els arquitectes Arcadi Pla i Josep Fuses, protagonistes de les activitats del COAC Girona
La Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya participarà novament en la Setmana de l’Arquitectura i la Construcció
Del 3 al 7 de novembre, la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) participarà novament en la Setmana de l’Arquitectura i la Construcció de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona, aportant a la programació un conjunt d’activitats adreçades tant a l’alumnat com als professionals de l’arquitectura. La proposta combina conferències, presentacions i sortides tècniques amb la participació d’arquitectes, empreses del sector i altres agents vinculats a la construcció i a la cultura arquitectònica.
El programa s’iniciarà el dilluns 3 de novembre amb una conferència de l’arquitecte Arcadi Pla i Masmiquel en la qual repassarà la rehabilitació de les cobertes de la Basílica de Montserrat, la neteja interior del recinte i la restauració del conjunt de la Santa Cova. Aquesta activitat tindrà continuïtat el dijous 6 de novembre, amb una nova sessió de l’arquitecte centrada en els projectes d’accés al Museu de Montserrat i en la nova configuració de les places exteriors, una actuació d’abast global que ha transformat la relació entre els espais oberts i els fluxos de visitants, així com el nou Alberg de Montserrat, finalitzat l’any 2019.
El dimarts 4 de novembre es duran a terme dues activitats. Al matí, la sessió tècnica “Quan la seguretat depèn del vidre”, organitzada amb Riou. Vidresif, presentarà les últimes innovacions en l’ús del vidre aplicat a l’arquitectura i aprofundirà en la seguretat d’aquest material d’altes prestacions i gran format. A la tarda, tindrà lloc la presentació del llibre “La fatiga de las formes”, de Josep Fuses, una reflexió sobre el paper de la forma i l’estètica en la pràctica arquitectònica contemporània.
El dimecres 5 de novembre s’ha programat una visita tècnica a Barcelona, amb parada al showroom de Rehau a Gavà i al Centre Cultural El Born, per conèixer de prop solucions constructives i aplicacions en edificis patrimonials. A la tarda, la jornada “Cap on van les ciutats” reunirà experts en un debat sobre el futur urbà, amb la participació de Maria Sisternas, Ricard Font i Joaquim Nadal, sota la moderació de Georgina Vázquez. Finalment, el dijous 6 de novembre tancarà la programació la conferència “Efímera, llum i acció!”, a càrrec de Xevi Moliner, dins la Fumarola de Lluèrnia.
