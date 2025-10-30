Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Junts exigeix al Govern que faci abans de dimarts un pagament a les explotacions afectades per la dermatosi

Denuncien que cap ramader ha rebut l’avançament dels recursos econòmics anunciats i això "provoca que estiguin en una situació límit"

Dues de les vaques que han rebut la vacuna contra la dermatosi.

Dues de les vaques que han rebut la vacuna contra la dermatosi. / Departament d'Agricultura

Redacció

Girona

La portaveu de Junts a la Comissió d’Agricultura, Jeannine Abella, ha registrat una bateria de preguntes dirigides al Govern per exigir que faci efectiu, abans de dimarts, els pagaments d’urgència destinats a les 18 explotacions afectades per la crisi originada per la Dermatosi Nodular Contagiosa.

"Tot i els anuncis del Departament d'Agricultura de fer els pagaments, les 18 explotacions encara no han rebut cap avançament econòmic per fer front a la falta d’ingressos causats per la pèrdua del bestiar" ha lamentat la diputada. A les preguntes dirigides a l’Executiu, Abella també ha reclamat saber com el Govern concretarà la valoració i el pagament del lucre cessant causat pels buidats sanitaris. 

Des de la formació recorden que el primer cas de Dermatosi Nodular Contagiosa a Catalunya es va detectar el 3 d’octubre, fa gairebé un mes, i l’expansió d’aquesta malaltia ha provocat, fins a la data d’avui, el tancament de 18 explotacions i el sacrifici de gairebé 3.000 animals. "Ara mateix, el més important és no deixar ningú enrere i poder ajudar els ramaders que ho han perdut tot", ha subratllat Abella.

En aquest sentit, segons la diputada, malgrat l’anunci del Govern de destinar 4 milions d’euros per fer front a aquesta crisi, des de la detecció del primer cas, cap ramader ha rebut cap mena d’avançament dels recursos econòmics anunciats i això "provoca que estiguin en una situació límit", ha sentenciat la portaveu de Junts a la Comissió d’Agricultura.

