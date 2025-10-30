Junts exigeix al Govern que faci abans de dimarts un pagament a les explotacions afectades per la dermatosi
Denuncien que cap ramader ha rebut l’avançament dels recursos econòmics anunciats i això "provoca que estiguin en una situació límit"
La portaveu de Junts a la Comissió d’Agricultura, Jeannine Abella, ha registrat una bateria de preguntes dirigides al Govern per exigir que faci efectiu, abans de dimarts, els pagaments d’urgència destinats a les 18 explotacions afectades per la crisi originada per la Dermatosi Nodular Contagiosa.
"Tot i els anuncis del Departament d'Agricultura de fer els pagaments, les 18 explotacions encara no han rebut cap avançament econòmic per fer front a la falta d’ingressos causats per la pèrdua del bestiar" ha lamentat la diputada. A les preguntes dirigides a l’Executiu, Abella també ha reclamat saber com el Govern concretarà la valoració i el pagament del lucre cessant causat pels buidats sanitaris.
Des de la formació recorden que el primer cas de Dermatosi Nodular Contagiosa a Catalunya es va detectar el 3 d’octubre, fa gairebé un mes, i l’expansió d’aquesta malaltia ha provocat, fins a la data d’avui, el tancament de 18 explotacions i el sacrifici de gairebé 3.000 animals. "Ara mateix, el més important és no deixar ningú enrere i poder ajudar els ramaders que ho han perdut tot", ha subratllat Abella.
En aquest sentit, segons la diputada, malgrat l’anunci del Govern de destinar 4 milions d’euros per fer front a aquesta crisi, des de la detecció del primer cas, cap ramader ha rebut cap mena d’avançament dels recursos econòmics anunciats i això "provoca que estiguin en una situació límit", ha sentenciat la portaveu de Junts a la Comissió d’Agricultura.
