Olot aprova un pressupost de 54,5 milions amb els vots favorables de l'equip de govern més el PSC i Activem
Els nous comptes pel 2026 prioritzen el nucli antic, la neteja i la seguretat
El ple de l'Ajuntament d'Olot ha aprovat aquest dijous el nou pressupost per l'any 2026 que s'enfila a 54,5 milions d'euros. Uns comptes que han tingut el suport dels onze regidors de l'equip de govern format per Junts i Esquerra, a més dels quatre edils del PSC i el regidor d'Activem, amb qui el govern municipal ha arribat a acords per tal de tirar endavant aquests pressupostos. Així doncs, els comptes de la capital de la Garrotxa han tirat endavant amb 16 dels 21 regidors del ple i només han comptat amb l'oposició dels quatre edils de la CUP i el regidor de Vox. Uns pressupostos que tenen en la neteja, la seguretat i la reforma del barri antic les principals prioritats del govern municipal.
Precisament, la capital de la Garrotxa opta a una partida pel pla de barris per afrontar la remodelació del nucli antic que conté 53 actuacions transformadores per a una intervenció integral del centre de la ciutat. El cost previst total és de 25 milions en accions a desenvolupar des de l'any que ve i fins al 2030. Una altra prioritat dels comptes públics que han tirat endavant aquest dijous per àmplia majoria és la seguretat. S'hi destinen uns 300.000 euros per incorporar tres nous agents de la Policia Municipal i arribar per primera vegada a una plantilla de 58 persones. També es preveu la posada en marxa d'un servei de vigilància nocturna dels edificis municipals i la col·locació de més càmeres de vigilància a l'espai públic.
La neteja té també una partida destacada, amb 350.000 euros addicionals per ampliar la freqüència de recollida i incorporar nous dispositius per al servei. A més, es destina més d'un milió d'euros a inversions a instal·lacions d'esport base i centres educatius, amb actuacions previstes als vestidors del Sant Roc, a l'ampliació del Sant Pere Màrtir i el Morrot o a la millora del pavelló de la Pollancreda.
En l'àmbit de l'Educació, es preveu construir una nova escola bressol. Ubicada al Nucli Antic, és una de les actuacions previstes al Pla de Barris per donar resposta a la demanda ciutadana en aquest àmbit. S'incrementa també la partida prevista per al manteniment de la ciutat. Es reserven 275.000 euros per a la millora del paviment i les voreres dels diferents barris amb un increment de 50.000 euros.
El pressupost del 2026 preveu executar la promoció d'habitatges de Sant Cristòfor. A finals d'aquest any es preveu que comenci l'enderroc de les edificacions i la primera fase d'urbanització d'aquest àmbit, situat entre el carrer Sant Cristòfor i el pont de Santa Magdalena amb gairebé 90 habitatges. Per a l'any que ve augmenta la partida prevista per a la compra i polítiques d'habitatges amb un import total de 274.000 euros.
Per a l'any que ve també es preveu la posada en marxa del nou CAP Olot Nord. El pressupost del 2026 reserva 200.000 euros per a la construcció de l'aparcament al nou ambulatori de la ciutat.
També hi ha una partida de 150.000 euros per a polítiques d'estalvi energètic, una partida per al nou carril bici del Pla de Dalt que connecta fins a l'escola del barri, l'INS Garrotxa i l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. En total s'hi destinen 305.000 euros per al 2026, i se'n reserven 181.000 més per al 2027. En aquest capítol, una altra de les prioritats és la millora del riu Fluvià, al qual es dediquen 50.000 euros, quantitat que es preveu repetir el 2027.
- Pol Estrada: «Els 'boomers' són la generació que millor ha viscut en tota la història»
- Un ciclista resulta ferit greu en un accident a Girona
- Apareix un home mort en una platja de Sant Antoni
- D’enquadernar per als Kennedy i Paul McCartney a fer-ho per als millors restaurants gironins
- Salellas critica 'l'escenari de caos' que plantegen alguns grups a les xarxes per la inseguretat a les Fires de Girona
- Mor l'empresari, advocat i mecenes Ramon Mascort Amigó
- Més de 500 persones demanen la dimissió de l'alcalde de Sant Hilari Sacalm per la pujada del rebut de l'aigua
- Així serà la casa nova de Lamine Yamal: sala de festes, camp de futbol i gimnàs privat per 14 milions d'euros