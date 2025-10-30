Proposen tallar la línia R3 a Ripoll per acabar amb els col·lapses del trànsit al municipi
El regidor independent Joaquim Colomer ha plantejat aquesta acció després de dos anys de problemàtica diària
La imatge del trànsit de vehicles a l’interior de Ripoll aturat durant més de mitja hora s’ha convertit en habitual des de ja fa dos anys. A finals de 2023 es va denunciar per primera vegada que la logística dels operadors ferroviaris Adif i Renfe a l’hora de fer les maniobres dels combois per tasques de manteniment, provocaven que un sensor fes abaixar les barreres del pas nivell del passeig Ragull. Malgrat que el tren no arriba a passar mai per aquest punt, no es tornen a apujar fins que el tren no retorna a l’estació.
La paciència dels ripollesos fa temps que està esgotada, perquè les cues col·lapsen el poble i, per tant, també els serveis sanitaris o policials que s’activen coincidint amb les aturades de trànsit. A més suposen una pèrdua de temps pels treballadors i industrials que es desplacen en vehicle, i augmenten la contaminació en les artèries més cèntriques del poble. Tot plegat genera, segons el regidor independent de Som-hi, Joaquim Colomer, “molta pèrdua de diners en cas que els poguéssim quantificar”.
El mateix Colomer i el seu grup s’han reunit tant amb Adif com amb Renfe, però al seu entendre “es passen la pilota l’un a l’altre”, amb l’excusa que cap dels dos té la competència plena sobre el pas nivell, l’estació i el manteniment. Per això en el ple municipal d’octubre va suggerir de fer talls en la línia fins que no ens solucionin el problema, argumentant que “ja que sembla que se’n foten de nosaltres, els haurem de pagar amb la mateixa moneda”. La proposta de Som-hi demana interrompre el pas de trens els dissabtes o diumenges, dates on hi ha més passatgers “perquè s’adonin que ho patim”.
L’alcaldessa Sílvia Orriols reconeix que han mantingut “reunions presencials, i ens hi hem dirigit per escrit i per telèfon periòdicament, però no ofereixen solucions”. La resposta segueix sent la que ja donaven a l’inici d’aquesta problemàtica: que quan tinguin enllestit el nou taller de manteniment que estan construint a l’estació, ja no caldrà fer aquestes maniobres. L’altra solució seria que en lloc de fer les maniobres en direcció nord, les fessin cap al sud, però en aquest cas les empreses s’excusen afirmant que la infraestructura que tenen a Ripoll no els permet fer-ho.
La proposta del grup independent va ser contestada per Orriols suggerint-li que “proposi la instància a l’Ajuntament i li acceptarem”. Dimecres mateix, Colomer ja es va trobar amb responsables policials de Ripoll, per plantejar-los aquesta mesura, i no descarta fer una reivindicació progressiva abans de tallar la línia. La seva intenció és que “ja que l’equip de govern no hi treballa en ferm, convocarem a la ciutadania”. A banda de les cues per manteniment, sovint també se’n generen quan arriba un comboi des de Ribes de Freser en direcció a Ripoll, i en lloc d’apujar-se les barreres abans no surt el tren cap al nord, es mantenen baixades durant un quart d’hora.
