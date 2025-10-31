Els Mossos intensificaran la seva presència a Sant Joan per l’extinció de la Policia Local
El cos d’Agents Municipals que no estarà actiu fins al gener vinent serà tutelat per la policia catalana
L’aprovació d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i el Servei Català de Trànsit permetrà que el cos de Mossos d’Esquadra assumeixi les facultats de denúncia i sanció per infraccions de les normes de circulació en vies urbanes, i tinguin una major presència en el municipi a partir d’ara. L’absència de cap cos policial al municipi d’ençà que el juny es va jubilar l’últim agent de Policia Local, i l’extinció d’aquest cos que va executar el consistori santjoaní, ha provocat que des de l’estiu només s’hagi comptat amb la figura d’un Agent Cívic. L’Ajuntament ha engegat el procés per crear un cos de Guàrdies Municipals que es formaran a l’Escola dels Mossos d’Esquadra, però que no estaran en actius com a mínim fins al mes de gener.
L’alcalde Ramon Roqué (MES) va reconèixer en el ple ordinari de dijous, que els Mossos tindran competència per desenvolupar les seves tasques en l’àmbit urbà, que no només consistirà amb la presència al carrer, sinó també a l’Ajuntament donant servei als vilatans. A més va apuntar que la policia catalana tutelarà als quatre Guàrdies Municipals quan s’incorporin als seus llocs de treball.
Malgrat comptar amb la complicitat de l’oposició formada únicament per ERC, els seus regidors van escenificar de nou el desacord amb la desaparició de la Policia Local, i van acusar Roqué de “no creure en el cos que es vol crear”. El cap de l’oposició Sergi Albrich va recordar que la patrulla de Mossos que oferirà servei a Sant Joan de les Abadesses, ho farà de forma compartida amb la Vall de Camprodon, subratllant la lentitud en la creació del cos de Guàrdies Municipals. Roqué, en canvi, va afirmar que el procés s’ha fet de forma “exemplar i en un temps rècord”.
