Les Llosses obrirà una nova escola després d'estar 60 anys sense: "Volem revitalitzar el poble"
La nova escola serà una realitat el curs 2026-2027
El Departament d’Educació ha donat llum verda a l’Ajuntament de les Llosses, al Ripollès, per obrir la nova escola el curs 2026-2027. Abans, s’haurà d’adequar la primera planta de l’edifici polivalent de Santa Maria de Matamala, un espai inaugurat fa nou anys que té una pista esportiva coberta. Les obres inclouen també fer-hi una cuina i posar un ascensor. El cost, més de 260.000 euros, es finançarà gairebé en la seva totalitat amb el PUOSC. El municipi tornarà a tenir escola després d’estar sis dècades sense. "Volem revitalitzar el poble", afirma l'alcalde, Jaume Cuní, que reconeix també el suport de les famílies interessades. L'Ajuntament calcula que el primer any podrien tenir entre 8 i 11 infants.
"El nostre municipi és especial perquè no té un nucli, tot són disseminats", remarca l’alcalde, Jaume Cuní. L’últim cop que van tenir escola va ser l’any 1969. En aquell moment hi havia uns 600 habitants. Segons l’últim cens del 2024, al poble hi viuen 202 veïns, una tercera part.
Des que van entrar al govern municipal a principis d’aquest mandat – Totes les Llosses compta amb 4 dels 5 regidors que conformen el ple- han estat buscant la manera per aconseguir recuperar-la i, finalment, el Departament d’Educació els ha confirmat que el curs 2026-2027 serà una realitat.
S’obrirà a l’edifici polivalent de Santa Maria de Matamala, que mantindrà un espai per fer-hi actes, una de les demandes dels veïns més reticents amb el projecte. A la primera planta, es farà una separació d’espais -una aula, despatx per a professors i la biblioteca-. I a baix, on ara hi ha un porxo, es tancarà per fer-hi la cuina i el menjador amb una porta corredissa perquè sigui més versàtil. El projecte també inclou una segona part amb la construcció d’un ascensor a la part exterior. "Les dues obres es poden fer per separat, però intentarem fer-ho junt", detalla el batlle. Ja estan treballant per poder-ho licitar abans que acabi l’any.
Gairebé la totalitat del cost s'assumirà amb una partida de 240.000 euros del Pla d’Obres i Serveis (PUOSC) de la Generalitat. I la resta, més de 20.000 euros, amb fons propis de l’Ajuntament.
Els factors que ho han fet possible
La falta de naixements era un dels principals obstacles per tenir escola, però hi ha hagut factors que ho han fet possible. "El Departament ens deia que no teníem gaires naixements, és veritat, però sí que hi ha gent que ha vingut de fora i que està trobant lloc per viure-hi", detalla l’alcalde, que admet que encara cal dedicar molts esforços per mobilitzar més habitatges, l’altre problema estructural que tenen. Creu que hi ha hagut una "simbiosi" que ho ha fet possible com és "la motivació" de famílies de fora per viure al món rural i tenir una escola per "atraure parelles joves que volen assentar-se a les Llosses".
Una dotzena de nens podrien començar el curs vinent
Dels 22 nens que hi ha a les Llosses, la meitat estan escolaritzats a Ripoll. L’Ajuntament calcula que entre 8 i 11 nens es matricularan el primer any. Entre les famílies interessades hi ha la Pilar i el Carles, que tenen un nadó i un altre nen que va a l’escola a Ripoll. Ella és de Madrid i la seva parella ja porta 9 anys vivint a les Llosses. "Ens hem casat aquí, ens agradaria que l’escola fos un punt de trobada amb els altres nens i que tinguessin el sentiment de poble que jo no he tingut", remarca la Pilar, que valora especialment viure envoltats de natura. El tema logístic també pesa, segons admet en Carles: "Ara tenim 25 minuts i amb l’escola aquí serien 5 minuts, seria ideal".
Qui també preveu portar els seus fills és Arnau Pijuan, pare d’un nen de 3 anys i un altre de 6 anys. Fa uns dotze anys que viuen al municipi. L’opció de Ripoll no els encaixava i el gran està estudiant des de casa. També tenen un grup de criança al poble per compartir les inquietuds amb altres famílies. Per Pijuan, "ens agradaria que els nostres fills creixessin allà on els seus pares han escollit viure i creiem que una escola també et permet aprendre a estimar aquest territori i estar-hi en contacte". Són el futur del poble, assenyala. Totes dues famílies subratllen també que l’escola ajudarà a establir vincles com a comunitat, ja que ara gairebé ni es coneixen. "En estar en disseminats, gairebé no ens veiem i ens saludem quan anem amb cotxe per la carretera", admet.
